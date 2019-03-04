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放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕

2019-03-04 23:38聯合報 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣長王惠美上任後，昨首度到議會施政報告，議員咄咄逼問彰南捷運時程、鐵路高架化、學童營養午餐，還要求校園保全一定要延續；王惠美回答，目前綠能收入不夠，但會努力讓學生免費營養午餐福利繼續，至於彰南捷運會先做可行性評估，鐵路高架化全力爭取中央補助執行。

王惠美昨一完成施政報告，民進黨議員葉國雄率先開砲，批報告中除了彰南捷運和營養午餐，多是魏明谷縣長時期已規畫執行，太少自己的施政計畫，看不出未來如何改造彰化、翻轉命運。

李寶銀也說，王惠美縣長四處說沒錢，鐵路高架化配合款如此龐大是否要編？大埔截水溝要做嗎？尤瑞春議員也關心捷運是否會延伸到和美、鹿港。

王惠美表示，彰南捷運已先著手可行性評估，盡快爭取經費，但重大建設如捷運不可能短期有結果，縣府須為未來20、30年規畫，彰化才有發展，否則人口從130幾萬人剩下127萬人，不斷的流失，須靠交通規畫與重要產業園區做合，留住人才。

議員賴清美詢問綠能午餐還有嗎？校園保全沒了，發生問題誰承擔責任？家長學子很恐慌，強調教育不能省。國民黨籍議員則護航，林庚壬、劉淑芳都說，巧婦難為無米之炊，去年縣府就沒編列校園保全費，要王縣長怎麼做？等於背黑鍋。

彰化工務處長林漢斌表示，彰化鐵路高架化中央希望補同意函，並把配合款列出；大埔截水溝26億經費已到位，會配合做護岸景觀改善；北彰捷運到鹿港、和美的可行性評估本月再招標，預計今年底完成，努力爭取列入前瞻計畫軌道建設經費。

議員也輪番質問彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，蕭淑芬表示民眾在網路罵聲連連，推掉燈會等於推掉商機；尤瑞春批不能因財政困難拒絕大型建設，應開拓資源；黃盛祿問是否縣府省下燈會費用是要規畫彰南捷運；賴澤民說，為何台中可辦，彰化不行？

王惠美說：「要辦就要辦最好的！」此次燈會時間實在太趕，且有財政經費、整體規畫考量，未來會在最好時機爭取辦燈會。

彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美今天也在縣議會被議員輪番質問，王惠...
彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美今天也在縣議會被議員輪番質問，王惠美表示，燈會要辦就要辦最好的，籌辦時間實在太趕，未來還是會在最好的時機爭取辦燈會。 記者林宛諭／攝影
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捷運王惠美台灣燈會

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