彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美今天也在縣議會被議員輪番質問，王惠美表示，燈會要辦就要辦最好的，籌辦時間實在太趕，未來還是會在最好的時機爭取辦燈會。

彰化縣議會昨天召開臨時會，縣議員蕭淑芬問王惠美，縣長推掉明年燈會，讓很多縣民對縣長很失望，民眾在網路上罵聲連連，縣長說要再爭取，那燈會何時會辦？尤其是南彰化民眾很希望下次燈會在南彰辦，因為燈會是能帶動商機，如果有機會就不要拱手讓人。

議員尤瑞春也說，縣長不能一直說財政困難，也應開拓資源，像燈會取消也很可惜，如果彰化能辦這種大型活動，也能帶來商機，和促進稅收。議員黃盛祿則問，縣府推掉主辦理由是因縣府要自籌6億元，聽說那6億元是要省下規劃彰南捷運，是真的嗎?

議員賴澤民則說，彰化不辦台灣燈會，但台中市卻願意辦，籌劃時間也剩下不到一年，為何台中行，彰化就不行?