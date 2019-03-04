親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／「五燈獎」最美麗主持人 腫10kg變這樣

持玩具槍搶玉山銀行50萬 搶匪火速落網

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美今天也在縣議會被議員輪番質問，王惠美表示，燈會要辦就要辦最好的，籌辦時間實在太趕，未來還是會在最好的時機爭取辦燈會。

彰化縣議會昨天召開臨時會，縣議員蕭淑芬問王惠美，縣長推掉明年燈會，讓很多縣民對縣長很失望，民眾在網路上罵聲連連，縣長說要再爭取，那燈會何時會辦？尤其是南彰化民眾很希望下次燈會在南彰辦，因為燈會是能帶動商機，如果有機會就不要拱手讓人。

議員尤瑞春也說，縣長不能一直說財政困難，也應開拓資源，像燈會取消也很可惜，如果彰化能辦這種大型活動，也能帶來商機，和促進稅收。議員黃盛祿則問，縣府推掉主辦理由是因縣府要自籌6億元，聽說那6億元是要省下規劃彰南捷運，是真的嗎?

議員賴澤民則說，彰化不辦台灣燈會，但台中市卻願意辦，籌劃時間也剩下不到一年，為何台中行，彰化就不行?

王惠美說，燈會要辦就要辦最好的，但此次燈會是去年12月底才接受詢問說要不要承辦，且2012年彰化辦的龍年燈會，當年彰化縣府就花了8、9億元，要辦燈會得做財政經費、交通、景點等整體規劃考量，時間實在太趕，未來還是會在最好的時機爭取辦燈會。

彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美今天也在縣議會被議員輪番質問，王惠...
彰化縣府放棄明年台灣燈會主辦權，彰化縣長王惠美今天也在縣議會被議員輪番質問，王惠美表示，燈會要辦就要辦最好的，籌辦時間實在太趕，未來還是會在最好的時機爭取辦燈會。記者林宛諭／攝影
分享

台灣燈會王惠美

相關新聞

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行

2019-03-04 17:54

台中枇杷乾旱受損 開放農損現金救助申請到3月13日

2019-03-04 18:28

減煤拆機組電力缺口大？ 中市府：台中人用肺發電不公平

2019-03-04 16:41

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

新雙龍景觀吊橋動工中 全國最長跨行人橋夏天可完工

2019-03-04 15:51

玉山星空音樂會生變 馬彼得：今年不玩了

2019-03-04 15:17

中火室內煤倉工程嚴重落後 中市府開罰30萬限期改善

2019-03-04 14:36

2年前自製動畫 消防員嘆：馬路三寶仍沒讓救護車

2019-03-04 14:26

彰縣府一級主管簽廉能公約 王惠美展現建立廉能政府決心

2019-03-04 11:29

后里泰安櫻花季剛結束 大雨打亂櫻花鑑賞期

2019-03-04 09:10

青農養黑水虻 幫吃農廢、廚餘

2019-03-03 23:22

腳丫、貔貅…肚臍章耍萌又招財

2019-03-03 23:22

中市府補助學生午餐加碼5元 私校盼納入

2019-03-03 23:11

平均每個上課日發生3件 校園暴力不再只是「個案」

2019-03-03 23:07

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

台中校園安全隱憂 暴力偏差、管教衝突均成長

2019-03-03 15:11

櫻花開後 杉林溪上萬株牡丹接檔

2019-03-03 14:52

搶攻日本市場 台灣洋桔梗外銷金額五年達一億

2019-03-03 14:35

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 07:37

錯過屏東台灣燈會別哭！6款美燈仍將佇立國境之南

2019-03-04 08:50

柯文哲說台北不能路跑 新北觀旅局長：來新北跑

2019-03-04 11:50

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28

減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助

2019-03-04 13:11

2019台灣燈會完美閉幕 台中市接棒2020

2019-03-03 23:06

韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05

高雄觀光發大財 她玩四天後發現「進步空間」

2019-03-04 13:38

影╱台灣阿嬤太強了 2人打破疊杯世界紀錄

2019-03-04 16:39

鼎泰豐進劍蝦了 基隆胭脂蝦也打進王品

2019-03-03 22:23

LOVE串成「高」字 高雄官方LINE新logo讓人戀愛了

2019-03-04 12:46

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

燈會曾遭看衰 潘孟安：庄腳囝仔埋頭苦幹終被看見

2019-03-04 11:46

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

台灣燈會閉幕日吸引152萬 民眾齊喊「我屏東我驕傲」

2019-03-03 23:48

后里泰安櫻花季剛結束 大雨打亂櫻花鑑賞期

2019-03-04 09:10

Intel無人機空中秀太美 潘孟安：明年全中運可望再見

2019-03-04 12:24

「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費

2019-03-04 12:45

阿里山賞花出現「白牌車」 監理所攔查開罰

2019-03-04 09:11

影／空拍機起飛監控花蓮交通 228觀光數遠遜農曆春節

2019-03-03 23:15

新北搶放話！林佳龍交手侯友宜 臉書釐清衝浪基地共識

2019-03-03 23:27

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

簡化官方通報表 新北診所自訂10通報項目護婦幼

2019-03-04 11:06

228假期結束為候補機位 有人選擇睡在機場

2019-03-03 22:47

月津港燈節今夜落幕 70萬遊客再創新高璀璨收場

2019-03-03 20:45

不只是高年級實習生 67歲造船資深工程師轉型企業顧問

2019-03-03 20:47

今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59

傳承200多年白杞寮遶境 空拍出現小台灣

2019-03-04 12:08

搶救低生育率 台北市「祝妳好孕」再加碼

2019-03-04 10:56

才2個多月宜蘭死亡車禍比去年增1倍 原因竟是酒駕

2019-03-03 20:41

李克承故居 連新竹人都鮮少知的巷弄祕境

2019-03-04 09:08

校園交流站／台北大學體育館 開放居民共享

2019-03-03 23:07

散場後…克服兩難題 讓燈節更璀璨

2019-03-03 23:29

70萬人次…台南月津港燈節一路紅到尾

2019-03-03 23:35

減煤拆機組電力缺口大？ 中市府：台中人用肺發電不公平

2019-03-04 16:41

復興周日賞櫻健走 報名熱烈

2019-03-03 23:04

青農養黑水虻 幫吃農廢、廚餘

2019-03-03 23:22

台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02

苗栗3行水區舊垃圾場 頭份燒出民怨 銅鑼、後龍變夯景

2019-03-03 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top