中市府：已與AIPH秘書長會面 花博爭議獲共識

2019-03-04 19:05 中央社 台中4日電



台中市副市長令狐榮達今天與台中世界花卉博覽會授權單位國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長普瑞克利夫（Tim Briercliffe）會商後，取得花博權利金支付計算基準共識。

台中市長盧秀燕上任後宣布台中市民與12歲以下孩童參觀台中花博免費，但媒體報導AIPH在收到台中市政府匯出的第一期權利金款項後與預期落差太大而表達無法接受。

令狐榮達中午代表中市府與普瑞克利夫在台中長榮桂冠酒店會面，協商前、後任市府訂的票價政策、權利金及契約內容；令狐榮達會後表示，雙方會面氣氛很好，普瑞克利夫肯定中市府將花博維持得不錯，也表達沒要取消台中主辦權或進行國際訴訟。

中市府表示，依公元2016年中市府與AIPH簽訂契約，中市府同意支付AIPH「總門票收入淨利1%」，AIPH當初認知入園預估600萬人次，門票為新台幣300元，門票總收入約18億元，AIPH預估收權利金1800萬元；當時中市府在花博特別預算中送台中市議會審議權利金1680萬元，雙方預估金額相去不遠。

不過，中市府說，契約無明確規範票價，也未直接明定權利金的固定金額，中市府本於權責訂定各項票價及免費措施並送議會備查，AIPH則對花博卡免費政策、豐原園區免費政策與台中市民免費政策等有意見，在契約不完備情況下，雙方預估收入與實際收入上產生認知落差。

中市府表示，協商會議中，雙方已彼此理解這不是各自的問題，而是肇因於契約未臻完備。

經研商後，中市府表示，雙方共識以「實際平均票價 X 實際應付費入園人次 X 1%」為權利金支付計算基準，補足原先契約闕漏，而中市府也將在議會審議通過的1680萬元中，按實際情況依規定給付，以維護台中市民權益，並與AIPH共同努力讓花博有更好呈現。

普瑞克利夫也發聲明指出，很高興有機會說明中市府與AIPH達成的協議、細節及台中花博的批准歷史，也很高興中市府重視與AIPH的密切關係，並符合AIPH對花博組織及支付權利金的期待。

普瑞克利夫說，AIPH一向對花博卡在內的免費入園政策有意見，也未進一步認可任何類似政策，但雙方已就契約有正確詮釋，達成共識，這是非常正向的成果。AIPH將持續鼓勵全世界遊客體驗台中花博，他也期待4月回台中參加花博閉幕儀式。