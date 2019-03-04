防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣總動員展開防治荔枝椿象作戰，公共區域的龍眼樹由鄉鎮市公所負責噴藥。記者何烱榮／攝影 分享 facebook 輕鬆賺錢的機會來了，只到四月底，想賺錢要把握！去年越冬的荔枝椿象，最近忙著找對象交配產卵，因荔枝椿象是荔枝、龍眼樹的大敵，彰化縣26鄉鎮市公所今天開始同步收購卵片，一早埔鹽鄉曾姓男子拿著800葉卵片交給鄉公所，1600元輕鬆入袋！縣府今天驗收採購的第一批84萬顆平腹小蜂卵片，6日將出動無人機空拋在山區的廢耕果園。

早在2016年初，台中區農業改良場就出預警，指出荔枝椿象已從台灣南部擴散到台灣中部，可惜未受重視。去年5月，台灣中部荔枝椿象大爆發，八卦山脈從北到南綿延36公里，及全縣26鄉鎮市都遭荔枝椿象的紅色蟲蟲大軍攻陷，引起恐慌。今年農委署補助彰化縣政府防治經費600萬元，縣府自籌200萬元，將三箭齊發，迎戰蟲蟲大軍。

縣府農業處副處長郭至善說，今年縣府首次收購荔枝椿象卵片，今天起到四月底，每周一、四在各鄉鎮市公所農業課收購，收購後會立刻把卵打破；另外，也請26鄉鎮市公所負責公共區域的噴藥防治，至於山區無人管理的荔枝、龍眼果園，縣府將利用無人機空拋平腹小蜂卵片，希望能「以蜂剋象」。

根據農業處查詢，今天埔鹽鄉收購卵片最多，除曾姓男子，還有1名黃姓男子也交82葉卵片，共收購882片，彰化市也有12片、秀水鄉320片。台中農改場蟲害專家于逸知博士說，荔枝椿象是成蟲越冬，目前進入交配產卵期，到五月每隻椿象會產卵十多次，每次14顆卵，繁殖率驚人。

于逸知說，一般荔枝、龍眼果園最好的噴藥時間，是一月到二月底前，三月後，荔枝進入開花期，蜜蜂會採蜜，就要停止噴藥，到五月過了採蜜期再噴藥；「荔枝椿象的飛行能力強，除荔枝、龍眼樹，無患子、台灣欒樹也是寄主，所以繁殖力強，擴散也快，防治工作要長期且有計畫地進行。」

去年縣府曾在彰化市彰南路龍眼果園，嘗試吊掛平腹小蜂卵片，可惜孵化率不理想，難抵擋荔枝椿象大軍。縣府今年採購436萬顆平腹小蜂卵，其中336萬顆由必麥農牧公司得標，另100萬顆由台大負責供應，縣府驗收的標準是每袋孵化率要超過五成，。

「今天交貨第一批840袋、 每袋1000顆卵。」郭至善說，未來進行四次無人機空拋作業，以彰化、花壇、芬園交界的山區廢耕園為主，並請中興大學昆蟲系助理教授莊益源評估成效；四月間，台大會在員林、社頭山區空拋平腹小蜂卵片。