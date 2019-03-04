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首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行

2019-03-04 17:54聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣議會第19屆第一次臨時會今天召開，彰化縣長王惠美上任後首度議會施政報告，議員們咄咄逼問彰南捷運時程、鐵路高架化會不會做?學童還有沒有營養午餐吃、校園保全一定要延續等，王惠美表示，目前綠能收入是不夠吃營養午餐，但一定會讓學子免費繼續吃營養午餐，南彰捷運未來會先做可行性評估，鐵路高架化一定會全力爭取中央補助執行。

王惠美今天在議會先做完施政報告後，民進黨籍縣議員葉國雄首先開砲說，報告中除了彰南捷運和營養午餐外，大多是魏明谷縣長時期就已規劃並執行的，王縣長寫太少自己要做的施政計畫，例如彰南捷運路網何時要開始做也沒寫，這樣對議會不尊重，也看不出來要如何改造彰化翻轉命運。

王惠美表示，彰南捷運將先著手進行可行性評估，盡快爭取經費，一個重大的建設，特別是像捷運，絕對不可能在短期之內就能有很大的結果，但是彰化如果沒有為未來的二十、三十年做規劃，彰化縣永遠就是這樣，彰化縣的人口從130幾萬人到現在剩下127萬人，人口一直不斷的流失，包括交通沒辦法非常的順暢，交通規劃沒辦法與重要的產業園區做結合，人才留不住，人口才會越來越少。

縣議員李寶銀說，縣長四處說沒錢，那鐵路高架化配合款是否要編?彰化市大埔截水溝要做嗎?還有很多關懷據點和C級長照站，從縣長上台後經費一直減少，要推關懷據點「不能又要馬兒肥，又要馬兒不吃草」，為了申請補助，很多關懷據點寫了一大堆報告，才補助2、3萬元，有的甚至報告都寫出一年了，錢還沒下來。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，彰化鐵路高架化可行性評估雖然先前台鐵人員都有參加，議會也都有支持給同意函，但中央希望再補同意函把配合款經費再列出，而大埔截水溝所有26億經費也都已到位，也會配合做整個護岸做景觀改善。

縣議員賴清美則問，綠能午餐還有嗎?還有校園保全沒了，若發生問題，責任縣長承擔得起嗎?校園臨時工有時間去做保全工作嗎?而且保全要有專業，是否要請媽祖婆和耶穌保佑，安全不出問題，不要為了要省經費，讓家長學子恐慌，教育絕不能省。

教育處長陳逸玲說，去年校園保全經費是7400多萬元，但因替代役退場及工友退休，若今年校園要聘保全經費需要1.1億多元，去年8月編今年經費時就未再把校園保全費編入，所以今年是盤點校園人力，主要由工友和技工接手校園安全維護工作，另54所沒有工友和技工的學校才聘保全。

不過國民黨籍議員也護航，縣議員林庚壬說，巧婦難為無米之炊，如果縣府去年就沒編校園保全費，要叫縣長怎麼做?

縣議員劉淑芳也說，施政也要有一致性和延續性，在她看來王縣長施政報告內容有用心做，而有些像保全費用沒編的，前朝沒編就沒編，也不能讓王縣長背黑鍋。

尤瑞春也關心捷運是否會延伸到和美和鹿港，縣議員蕭淑芬則關心如何活化田中高鐵特定區。

林漢斌說，北彰捷運到鹿港和和美的可行性評估本月會再招標，預計今年底完成，由於前瞻計畫有軌道建設經費，希望彰化也能爭取到，而預計明年會進行南彰捷運評估，會選擇公車路線較多的，評估是否做軌道建設，未來可配合二林精密園區的交通需求。

彰化縣議會第19屆第一次臨時會今天召開，彰化縣長王惠美上任後首度議會施政報告，議...
彰化縣議會第19屆第一次臨時會今天召開，彰化縣長王惠美上任後首度議會施政報告，議員們咄咄逼問彰南捷運時程、鐵路高架化會不會做?校園保全問題。記者林宛諭／攝影
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彰化縣議會第19屆第一次臨時會今天召開，彰化縣長王惠美上任後首度議會施政報告，議...
彰化縣議會第19屆第一次臨時會今天召開，彰化縣長王惠美上任後首度議會施政報告，議員們咄咄逼問彰南捷運時程、鐵路高架化會不會做?校園保全問題。記者林宛諭／攝影
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保全捷運

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