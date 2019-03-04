新雙龍景觀吊橋動工中 全國最長跨行人橋夏天可完工

2019-03-04 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



眾所期待的南投新秘境「雙龍吊橋」，過去僅是水管維修橋，並不對外開放通行，但由於位在信義鄉著名的雙龍瀑布前，橫跨在開闊斷崖山谷中，跨距350公尺的橋身，是全國最長的吊橋，如此難得的挑戰級美景，讓南投縣長林明溱決定斥資6000多萬元，在原有的吊橋上方新建行人吊橋，本月在深山峻嶺間，橋墩及固定鋼索的滑輪及扣環，將陸續就定位進行拉索，最快今年夏天便可全部完工開放通行。

雙龍吊橋位於南投縣信義鄉雙龍村的瀑布，縣府便已完成一條挑戰度極高的空中步道，上下起伏坡度大，是南投境內顯為人知的秘境，但終點前的大跨距雙龍吊橋，興建在大峭壁上，不僅有全國最長的350公尺跨距，谷深逾120公尺，橋下則更是讓人雙腳發麻的深谷，相當於40層樓高，讓不少民眾站在水管橋前躍躍欲試。

目前沿著原有的水管橋上方興建新橋，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程，縣長林明溱巡察工程進度時決定，將早日興建完成這座全國最長最高的景觀吊橋，日前現場履勘並指示做好步道規畫，待橋墩工程完成後，預計3月間將架起鋼索，4月進行橋面鋪設，屆時遊客可通行的雙龍吊橋很快可以和大家見面，並且一同盡覽壯觀的絕壁景色，分享雙龍瀑布終年不斷清澈方泉水，成為南投新景點。