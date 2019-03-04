親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 歹徒搜50萬逃逸

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

新雙龍景觀吊橋動工中 全國最長跨行人橋夏天可完工

2019-03-04 15:51聯合報 記者黑中亮╱即時報導

眾所期待的南投新秘境「雙龍吊橋」，過去僅是水管維修橋，並不對外開放通行，但由於位在信義鄉著名的雙龍瀑布前，橫跨在開闊斷崖山谷中，跨距350公尺的橋身，是全國最長的吊橋，如此難得的挑戰級美景，讓南投縣長林明溱決定斥資6000多萬元，在原有的吊橋上方新建行人吊橋，本月在深山峻嶺間，橋墩及固定鋼索的滑輪及扣環，將陸續就定位進行拉索，最快今年夏天便可全部完工開放通行。

雙龍吊橋位於南投縣信義鄉雙龍村的瀑布，縣府便已完成一條挑戰度極高的空中步道，上下起伏坡度大，是南投境內顯為人知的秘境，但終點前的大跨距雙龍吊橋，興建在大峭壁上，不僅有全國最長的350公尺跨距，谷深逾120公尺，橋下則更是讓人雙腳發麻的深谷，相當於40層樓高，讓不少民眾站在水管橋前躍躍欲試。

目前沿著原有的水管橋上方興建新橋，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程，縣長林明溱巡察工程進度時決定，將早日興建完成這座全國最長最高的景觀吊橋，日前現場履勘並指示做好步道規畫，待橋墩工程完成後，預計3月間將架起鋼索，4月進行橋面鋪設，屆時遊客可通行的雙龍吊橋很快可以和大家見面，並且一同盡覽壯觀的絕壁景色，分享雙龍瀑布終年不斷清澈方泉水，成為南投新景點。

信義鄉長全志堅說，縣府興建雙龍景觀吊橋，有助於信義觀光發展，山谷裡的吊橋，今年夏天將完工開放，未來遊客到雙龍景觀吊橋遊玩，以後得搭接駁車上下山，目前前往雙龍景觀吊橋，路窄且危險，還有很多地方待改善，呼籲民眾勿私闖上山，或跑到景觀吊橋下方的雙龍水管橋遊玩，以免發生危險。

壯觀的新雙龍景觀吊橋，目前沿著原有的水管橋上方興建，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程...
壯觀的新雙龍景觀吊橋，目前沿著原有的水管橋上方興建，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。圖／南投縣政府提供
分享
壯觀的新雙龍景觀吊橋，目前沿著原有的水管橋上方興建，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程...
壯觀的新雙龍景觀吊橋，目前沿著原有的水管橋上方興建，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。圖／南投縣政府提供
分享
南投縣長林明溱巡察工程進度，將早日興建完成這座全國最長最高的景觀吊橋。圖／南投縣...
南投縣長林明溱巡察工程進度，將早日興建完成這座全國最長最高的景觀吊橋。圖／南投縣政府提供
分享
壯觀的新雙龍景觀吊橋，目前沿著原有的水管橋上方興建，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程...
壯觀的新雙龍景觀吊橋，目前沿著原有的水管橋上方興建，山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。圖／南投縣政府提供
分享

吊橋林明溱

相關新聞

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

玉山星空音樂會生變 馬彼得：今年不玩了

2019-03-04 15:17

中火室內煤倉工程嚴重落後 中市府開罰30萬限期改善

2019-03-04 14:36

2年前自製動畫 消防員嘆：馬路三寶仍沒讓救護車

2019-03-04 14:26

彰縣府一級主管簽廉能公約 王惠美展現建立廉能政府決心

2019-03-04 11:29

后里泰安櫻花季剛結束 大雨打亂櫻花鑑賞期

2019-03-04 09:10

青農養黑水虻 幫吃農廢、廚餘

2019-03-03 23:22

腳丫、貔貅…肚臍章耍萌又招財

2019-03-03 23:22

中市府補助學生午餐加碼5元 私校盼納入

2019-03-03 23:11

平均每個上課日發生3件 校園暴力不再只是「個案」

2019-03-03 23:07

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

台中校園安全隱憂 暴力偏差、管教衝突均成長

2019-03-03 15:11

櫻花開後 杉林溪上萬株牡丹接檔

2019-03-03 14:52

搶攻日本市場 台灣洋桔梗外銷金額五年達一億

2019-03-03 14:35

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 07:37

錯過屏東台灣燈會別哭！6款美燈仍將佇立國境之南

2019-03-04 08:50

高市府4天火速剷平自立陸橋 316續拆大順陸橋

2019-03-03 20:10

影／水果外交 阿蓮蓮霧、大樹鳳梨30貨櫃今天登陸

2019-03-03 19:12

台南小西門城遷回引討論 事實上這些古蹟都不在原址

2019-03-03 19:42

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

台南市興建單軌捷運？ 專家認有3缺點

2019-03-03 19:36

2019台灣燈會完美閉幕 台中市接棒2020

2019-03-03 23:06

柯文哲說台北不能路跑 新北觀旅局長：來新北跑

2019-03-04 11:50

韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05

影／荒廢的十三層遺址 要打造成世界級光雕藝術

2019-03-03 19:09

高雄觀光發大財 她玩四天後發現「進步空間」

2019-03-04 13:38

新北樹林東昇共融式遊戲主題公園 成功範例將推廣

2019-03-03 18:15

督工樹林生命紀念館 侯友宜要求須符合民眾需求

2019-03-03 18:14

鼎泰豐進劍蝦了 基隆胭脂蝦也打進王品

2019-03-03 22:23

燈會曾遭看衰 潘孟安：庄腳囝仔埋頭苦幹終被看見

2019-03-04 11:46

減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助

2019-03-04 13:11

高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28

台灣燈會閉幕日吸引152萬 民眾齊喊「我屏東我驕傲」

2019-03-03 23:48

LOVE串成「高」字 高雄官方LINE新logo讓人戀愛了

2019-03-04 12:46

影／空拍機起飛監控花蓮交通 228觀光數遠遜農曆春節

2019-03-03 23:15

新北搶放話！林佳龍交手侯友宜 臉書釐清衝浪基地共識

2019-03-03 23:27

后里泰安櫻花季剛結束 大雨打亂櫻花鑑賞期

2019-03-04 09:10

阿里山賞花出現「白牌車」 監理所攔查開罰

2019-03-04 09:11

Intel無人機空中秀太美 潘孟安：明年全中運可望再見

2019-03-04 12:24

侯友宜推水湳洞夜間光雕 構想獲林佳龍支持

2019-03-03 19:08

「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費

2019-03-04 12:45

林智堅為2021年燈會取經 參觀台灣玻璃館

2019-03-03 20:09

影／雪山369山莊下雪10多分鐘 山友好興奮

2019-03-03 20:10

228假期結束為候補機位 有人選擇睡在機場

2019-03-03 22:47

月津港燈節今夜落幕 70萬遊客再創新高璀璨收場

2019-03-03 20:45

不只是高年級實習生 67歲造船資深工程師轉型企業顧問

2019-03-03 20:47

簡化官方通報表 新北診所自訂10通報項目護婦幼

2019-03-04 11:06

韓國瑜休養身體 佛光山祈福法會副市長代祈福

2019-03-03 17:34

搶救低生育率 台北市「祝妳好孕」再加碼

2019-03-04 10:56

才2個多月宜蘭死亡車禍比去年增1倍 原因竟是酒駕

2019-03-03 20:41

李克承故居 連新竹人都鮮少知的巷弄祕境

2019-03-04 09:08

散場後…克服兩難題 讓燈節更璀璨

2019-03-03 23:29

影／偵查佐王昱凱迷上海底攝影 頭髮理成潛水夫造型

2019-03-03 19:08

70萬人次…台南月津港燈節一路紅到尾

2019-03-03 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top