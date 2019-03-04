放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51 中央社 彰化4日電



台灣燈會昨晚在6分鐘煙火秀中劃下句點。聯合報系資料照片／記者翁禎霞攝影 分享 facebook 彰化縣長王惠美決定放棄台灣燈會明年主辦權而被批評，她今天在議會答詢說明，上次在鹿港舉行台灣燈會有兩年可準備，這次考量時間和財政狀況，因此決定放棄。

今年台灣燈會在屏東縣大鵬灣舉辦獲好評，17天共吸引1339萬人次參觀，明年台灣燈會原本預定由彰化縣舉辦，不過縣長王惠美上任後卻決定放棄主辦權，後由台中市爭取到主辦權；有網友因此在臉書粉絲專頁批評縣長抱持「不做不會錯」才不致引來罵聲的心態。

彰化縣議會第19屆第一次臨時會今天召開，彰化縣長王惠美完成施政報告後接受議員質詢，民主進步黨籍彰化縣議員賴澤民質疑，看到台灣燈會在屏東吸引這麼多人潮，縣府以財政問題放棄主辦權，但屏東縣財政也不好，為何屏東能彰化不能？期盼縣長勇於承擔。

王惠美回應說，上次台灣燈會在彰化鹿港鎮舉行，當時有兩年時間可以籌備，這次是在去年11月才接到通知，她認為如果要舉辦活動就要辦到最好，這次時間太短，未來有機會的話會全力爭取。

王惠美表示，城市行銷不能只靠燈會，舉辦燈會牽涉到縣府財政狀況和整體規劃，而且縣府團隊新手才剛上任，會等到做好最好的準備時極力爭取。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑被媒體問及此事也指出，前幾年彰化縣辦龍年燈會時，縣府自籌近新台幣6億元，中央只補助數千萬，要靠募款很困難，尤其景氣不佳，就算中央有補助，縣府自籌款仍需很多，因此決定善用有限的財政資源，也會強化縣內持久性觀光資源，帶動觀光發展。