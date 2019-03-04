玉山星空音樂會生變 馬彼得：今年不玩了

2019-03-04 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



著名的玉山星空音樂會，因為地方合作及經費無以為繼，校長馬彼得宣布今年暫停一年「不玩了！」圖／本報系資料照片 分享 facebook 台灣原聲童聲合唱團以《拍手歌》唱紅國際，原定今年將舉辦第10屆的玉山星空音樂會，由於地方不支持，刻意淡化下，讓這個早已聞名國內外的南投縣重要音樂盛事「暫時夭折」，合唱團與音樂會的創辦人馬彼得說，「大家都太累了！今年暫停一年，明年是否恢復要再看看。」

東埔國小校長馬彼得指出，「原本只是課餘後的練唱，沒想到孩子們天真的歌聲能夠享譽國際。」10年前在一次與友人一同觀賞德國溫布尼夏日森林音樂會DVD影片時，讓玉山星空音樂會的想法萌生出來，初衷是想讓一生可能沒有機會到國家音樂廳欣賞節目的布農族鄉親，能夠在群山環繞的星空下，輕鬆聆賞美好的藝文演出，過去9年來，玉山星空音樂會結合原鄉觀光資源和原民文化體驗，已發展成為南投縣的年度音樂盛事。

由於是免費索票觀賞，星空下的音樂會，前來朝聖的從2010年一開始的300人，到前年更擠進超過5000人，由於一年比一年的場面盛大，愈來愈多慕名而來的國內外訪客，讓小小的信義鄉羅娜村，每年都擠得水洩不通，不少村民甚至說，「太多朋友來索票，都不敢接電話了！」