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單身聯誼促成好姻緣 中市府盼提升結婚率

2019-03-04 13:35中央社 台中4日電

台中市結婚率有下降趨勢，台中市政府民政局今年將舉辦8場次單身聯誼活動，2月才結婚的紀仁凱與余品秈兩人就是透過參加聯誼活動，進一步交往而覓得人生伴侶。

根據民政局統計顯示，104年到107年台中市的結婚率從千分之7下降到千分之6，男性平均結婚年齡從33.7歲提高到34.1歲，女性則從31歲提高到31.4歲，市府上午舉辦記者會宣布今年將舉辦8場次單身民眾聯誼活動，盼能提升結婚率，進而提高生育率。

民政局長吳世瑋表示，每場次活動都會有亮點，否則無法吸引年輕人參加，市府舉辦的單身聯誼活動場場都報名秒殺，希望製造機會給單身男女，也能提升台中市的結婚率。

38歲的紀仁凱與34歲的余品秈因為參加市府舉辦的單身聯誼活動而相識，並於2月23日結婚，兩人現身紀者會分享心得表示，去年3月11日參加活動時，彼此並沒有留下深刻印象，之後所有參加者成立群組，根據各自的興趣與同好聯誼，兩人是在打羽毛球時發現彼此。

余品秈指出，當時發現紀仁凱的羽球打得很爛，但也因一起打羽球，讓彼此有更進一步認識對方的機會，她建議，想要參加未婚聯誼活動的男女，要抱持去認識朋友的心態，而不要侷限在自己的設定裡，才可以認識更多人，找到適合的對象。

吳世瑋表示，去年台中市政府共辦理8場單身聯誼活動，每一場次受理40對男女參加，報名者年齡從25歲到55歲都有，活動依年齡分組，讓單身男女有互動機會，去年成功配對76對，除了紀仁凱與余品秈外，還有另兩對準備步入禮堂，希望新人結婚後也能早生貴子。

單身聯誼活動結婚

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