彰縣府一級主管簽廉能公約 王惠美展現建立廉能政府決心

2019-03-04 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣長王惠美今天率縣府局處長一起在彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化地方法院院長蔡名曜見證下，簽署「廉能公約」。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化縣長王惠美今天率縣府局處長一起在彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化地方法院院長蔡名曜見證下，簽署「廉能公約」，王惠美表示，希望能建立廉能政府、提高行政效率，而在縣府財政困難下，更需要開源節流，未來將再盤點現有資源包括縣府財產及土地並活化閒置土地，以廉、能做為核心價值，逐步找回優勢，促成彰化經濟發展及社會進步。

王惠美今天上午率領副縣長洪榮章、秘書長賴振溝及25個局處一級主管簽署「廉能公約」，希望未來能落實政見「建立廉能政府：不濫用行政資源，不公器私用，依法行政，提高行政效率。」的執政理念。

王惠美也舉例說明廉能成果，縣府在「節省公帑支出」有縣警察局辦理「108、109年複合式影印機租賃開口契約採購案」以比較共同供應契約模式，研議採行2年期程招標作業可降低支出，節省公帑271萬元；衛生局也辦理「衛生局所電信整合方案」及「彰化縣整合衛生局能源管理系統」，推動該局及所轄衛生所網路電話整合系統及集中管控空調節電措施，減少行政資源浪費。

還有「簡政便民措施」有彰化縣環保局為增進水汙染許可審查服務品質，事業單位直接於系統上傳申請資料申辦，並修改許可無紙化審查流程，大幅縮減申請許可證時程，較去年平均縮短行政程序時間約10日以上，計畫處辦理「彰化縣政府及所屬一、二級機關申請案件透明化查詢功能」、文化局辦理「彰化縣公共圖書館『LINE』乎您知！」等都是簡政便民措施。