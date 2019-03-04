后里泰安櫻花季剛結束 大雨打亂櫻花鑑賞期

2019-03-04 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



后里泰安櫻花季昨天剛結束，目前櫻花仍盛開，但是昨天的一場大雨打亂的櫻花鑑賞期，已經有櫻花樹落花長出新的綠葉 。

台中市泰安派出所臉書粉絲頁提醒民眾 ，雖然櫻花季已經結束，目前仍有櫻花可看，但是昨天下大雨打亂櫻花鑑賞期 ，派出所提醒民眾賞花要快，因為這些櫻花可能無法撐到下周六日，派出所還提醒， 櫻花林中有一棵櫻花樹已經花落長綠葉了。