親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台北燈節生意差 攤商痛批：以後再也不到台北做生意

228連假最後一天 雪隧南口回堵5公里

台中大里國小游泳池 拆或保留仍待評估

2019-03-03 12:41聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市大里區大里國小游泳池未來何去何從，市議員李天生邀地方人士會勘並尋求保留方式...
台中市大里區大里國小游泳池未來何去何從，市議員李天生邀地方人士會勘並尋求保留方式。圖／李天生提供
分享

台中市大里區大里國小游泳池部分設施佔用了公兒14用地，並因公兒14納入第十五期市地重劃範圍，重劃工程啟動後即面臨拆除，地方人士雖呼籲應把游泳池保留，但牽涉未來都市計畫變更和未來管理問題，區長鄭正忠說，未來是拆還是保留，還待市府進一步評估。

大里國小為此強調，該校是台中市擁有游泳池的三所國小之一，多年來培養不少游泳選手，目前每月使用高達1.4萬人次，同時游泳教學優異，去年度還列名全國體育標竿學校，不希望拆除游泳池，至於「侵占」公兒14的土地，早在90年代已經完成撥用。

市議員李天生議員日前邀請市政府地政、建設、都發、教育等單位、大里區公所、大里國小及地方人士前往會勘，大家都希望保留游泳池，另也設法爭取遷建，或將包括游泳池在內的公兒14南側部分變更為文教用地，以圓滿解決各方困擾。

李天生強調，游泳池和公兒14都和地方民眾息息相關，且兩處都為公有土地，沒有私人利益存在，如何圓滿處理，應該只是技術性的問題，希望大家共同打拚解決。

區長鄭正忠指出，如果泳池保留，得涉及都市計畫變更，如果拆了在校園內重建，教育局表示經費恐怕無著，而且泳池未來涉及管理問題，目前會把相關意見匯整給市府，由相關單位再進一步評估。

台中市大里區大里國小游泳池未來何去何從，市議員李天生邀地方人士會勘並尋求保留方式...
台中市大里區大里國小游泳池未來何去何從，市議員李天生邀地方人士會勘並尋求保留方式。圖／李天生提供
分享

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

花博權利金爭議 盧秀燕：依約行事

2019-03-02 23:40

廣角鏡／赤腳學插秧

2019-03-02 23:28

「不知該怎麼去？」 立委：台中機場聯外交通待改善

2019-03-02 22:59

客運量大增 台中機場新闢7過夜機坪啟用

2019-03-02 22:52

日月潭九蛙疊像當水情指標？水資局：今天水情正常

2019-03-02 22:45

彰化縣珍珠芭樂正盛產 縣府到台北幫農民行銷

2019-03-02 20:40

比基尼「G哥」效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

科博館獲贈「現代14經絡銅人」 打通醫學科普任督二脈

2019-03-02 17:43

彰化空汙拉起紅色警示 環保局建議減少戶外活動

2019-03-02 16:58

台中建設局：未來路平專案夜間施工、提前宣導

2019-03-02 16:44

花博免費入園惹議 林佳龍：盼別訴訟或被取消資格

2019-03-02 12:28

從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56

台中機場增設7個過夜機坪 2035年朝1千萬年旅客量規畫

2019-03-02 11:42

藍有3子我有4長 卓榮泰對黃振彥選情有信心

2019-03-02 11:34

當古典遇上好萊塢 ARCIS大提琴四重奏巡迴音樂會

2019-03-02 10:14

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14

不捨遊客久等台灣燈會接駁車 東港轎班暖心舉動被讚爆

2019-03-02 16:14

怎麼請到intel無人機秀？ 潘孟安揭「美夢成真」祕辛

2019-03-02 20:39

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

比基尼「G哥」效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 13:35

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25

陳致中未批韓國瑜星馬行是放水？ 扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

台北燈節生意差 攤商痛批：以後再也不到台北做生意

2019-03-03 10:48

台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03

台灣燈會怎麼去最順暢？這位校長實勘後這麼說

2019-03-02 16:48

屏東燈會買到「一字包」 他笑稱：還以為買到饅頭

2019-03-02 15:07

桃園八德木棉花綻放 棉絮亂飄民怨「衣服不敢晾外面」

2019-03-03 07:27

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

龍應台轟東港溪畔花草被當雜草除了 河川局：取消花季除草

2019-03-02 17:06

台灣燈會人氣搶搶滾 試營運至今高達1187萬

2019-03-02 23:24

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

逾千萬人次爭睹台灣燈會 工作人員：箇中辛酸難以言喻

2019-03-02 15:16

陳宜民為立委選舉明設服務處 邀朱立倫到高雄打氣

2019-03-02 16:21

新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05

「我想他以後用不到了」 捐相機做公益有洋蔥

2019-03-03 08:27

偏頗介紹228？高雄市歷史博物館：致歉並將志工調離

2019-03-02 16:16

台灣燈會在屏東 觀光局建議這樣玩

2019-03-03 04:30

民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22

網美新打卡點！「稼日蒔光」花海、幾米藝術超療癒

2019-03-02 15:20

北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

台中花博輪椅長者速通關 排隊民眾羨慕：我也要當家屬

2019-03-03 09:25

彰化空汙拉起紅色警示 環保局建議減少戶外活動

2019-03-02 16:58

大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14

手機監控中橫「死穴」 花蓮警科技疏導交通

2019-03-02 20:08

愛河鐵人三項挑戰自我 600選手「跳愛河」不猶豫

2019-03-03 08:48

台客天團玖壹壹辦簽唱會 擠爆花蓮遠百

2019-03-02 17:02

熱血藥師連19年辦捐血 明天自費送紀念表鼓勵參與

2019-03-02 19:25

雲林2起境外移入登革熱 暖冬更要小心防蚊

2019-03-02 16:58

日月潭九蛙疊像當水情指標？水資局：今天水情正常

2019-03-02 22:45

心酸！母遭撞身亡 子思母遺照放客廳1年多

2019-03-02 13:34

高雄「棗」到幸福 首度供應廈門鑫金鷺果蔬公司

2019-03-03 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top