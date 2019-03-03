台中大里國小游泳池 拆或保留仍待評估

2019-03-03 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市大里區大里國小游泳池未來何去何從，市議員李天生邀地方人士會勘並尋求保留方式。圖／李天生提供 分享 facebook

台中市大里區大里國小游泳池部分設施佔用了公兒14用地，並因公兒14納入第十五期市地重劃範圍，重劃工程啟動後即面臨拆除，地方人士雖呼籲應把游泳池保留，但牽涉未來都市計畫變更和未來管理問題，區長鄭正忠說，未來是拆還是保留，還待市府進一步評估。

大里國小為此強調，該校是台中市擁有游泳池的三所國小之一，多年來培養不少游泳選手，目前每月使用高達1.4萬人次，同時游泳教學優異，去年度還列名全國體育標竿學校，不希望拆除游泳池，至於「侵占」公兒14的土地，早在90年代已經完成撥用。

市議員李天生議員日前邀請市政府地政、建設、都發、教育等單位、大里區公所、大里國小及地方人士前往會勘，大家都希望保留游泳池，另也設法爭取遷建，或將包括游泳池在內的公兒14南側部分變更為文教用地，以圓滿解決各方困擾。

李天生強調，游泳池和公兒14都和地方民眾息息相關，且兩處都為公有土地，沒有私人利益存在，如何圓滿處理，應該只是技術性的問題，希望大家共同打拚解決。