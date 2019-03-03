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台中民調發現婦女最重視健康 市府培力課程多元

2019-03-03 12:19聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市社會局指出，三十張犁婦女中心透過網路調查發現，台中女性最想要的力量是「健康力」(35.9%)，其次是「智慧力」(15.1%)及「行動力」(13.7%)。副市長楊瓊瓔今天主持全市婦女中心合辦婦女節慶祝活動，她表示台中約有280萬人口，女性比男性還多了4萬人，尤其女性重視健康力，市府會重視並規劃相關的課程活動。

台中8家婦女福利服務中心今天聯合舉辦「女人+耕自己更好」38好市集婦女節慶祝活動，由婦女中心培力的創業女性一起擺攤，楊瓊瓔盛讚不少婦女勇敢創業，投資自己當老闆，改善家庭生活，是「最棒的女力展現！」

現場販售可愛卡通饅頭的老闆小草(化名)，是婦女中心培力個案，小草罹患癌症，以致家庭經濟陷困。小草在婦女口認課程發現烹飪專長，透過網路平台販售手工水餃和可愛造型饅頭，改善家庭經濟，小草今天分享自己的艱辛歷程，希望鼓勵弱勢婦女，接受婦女中心的協助，勇敢改變自己的人生。

社會局副局長陳仲良表示，台中市共有8家婦女福利服務中心，提供福利及法律諮詢、心理諮商、個案工作、經濟培力、婦女權益宣導等服務，更幫助弱勢婦女參加經濟培力方案，協助她們發揮潛能，達成自助互助的目標。

台中市8所婦女中心，提供多元服務，包括創業培力，歡迎婦女多運用。圖／台中市社會局...
台中市8所婦女中心，提供多元服務，包括創業培力，歡迎婦女多運用。圖／台中市社會局提供
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