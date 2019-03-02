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日月潭九蛙疊像當水情指標？水資局：今天水情正常

2019-03-02 22:45聯合報 記者趙容萱╱即時報導

很多民眾拿南投縣日月潭水蛙頭步道著名的景觀意象「九蛙疊像」露出幾隻蛙？做為水情參考。近日隨著日月潭水位下降，加上淤積嚴重，著名的九蛙疊像僅露出7蛙，底部2蛙深埋在淤泥中，令民眾憂心水情吃緊。水利署中區水資源局說明，日月潭水庫蓄水率在84%時，九蛙就會全都浮出水面，以今天為例，中部水情目前是藍燈，屬於水情正常，今天日月潭水庫蓄水率78.5%，早就低於84%水位，加上淤積關係，只見7蛙，拿九蛙疊像做為水情吃緊的指標較為不妥。

水利署中區水資源局說，中部儲水量大的三座水庫，南投日月潭水庫今天儲水量為1億零100萬噸、蓄水率為78.5%，苗栗鯉魚潭水庫儲水量為3958.9萬噸、蓄水率為34.5%，台中德基水庫6043萬噸，蓄水率為40%；另外，南投霧社水庫儲水是透過武界壩及新武界引水隧道注入日月潭，兼具發電使用，台中石岡壩主要是做為調配水量使用，沒有蓄水功能，都不列入水情計算，對中部整體水情影響不大。

水利署中區水資源局說明，水情考量的面象很多元，包括水庫上游水源、農業灌溉用水量、雨量、民生用水與工業用水量等考量，以近期因值第一期稻作春耕，農業灌溉用水量大，還要看最近春雨期間，上周已下過一次，近期可能會有新一波降雨，因此水利署中區水資源局透過日日監看，每二周開會，滾動式的檢討。

水利署中區水資源局指出，目前中部水情是藍燈，屬於水情正常，已著手及早因應抗旱，針對農業灌溉部份，召集相關單舉辦抗旱應變會議，要求農業灌溉採區分區輪灌等加強灌溉管理，並且在天候狀況允許下，施實人造雨，預計明天在鯉魚潭水庫人造雨。

日月潭被視為水情指標「九蛙疊像」，因淤積僅露出七蛙，底部2蛙深埋淤泥中，吸引遊客...
日月潭被視為水情指標「九蛙疊像」，因淤積僅露出七蛙，底部2蛙深埋淤泥中，吸引遊客到訪。圖／報系資料照
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日月潭被視為水情指標「九蛙疊像」，露出七蛙，底部2蛙深埋淤泥中。圖／報系資料照
日月潭被視為水情指標「九蛙疊像」，露出七蛙，底部2蛙深埋淤泥中。圖／報系資料照
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水庫日月潭水資源
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