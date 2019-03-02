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客運量大增 台中機場新闢7過夜機坪啟用

2019-03-02 22:52聯合報 記者余采瀅／台中報導

民航局斥資2.8億元，新闢建7個過夜機坪，昨日啟用。 記者余采瀅／攝影
民航局斥資2.8億元，新闢建7個過夜機坪，昨日啟用。 記者余采瀅／攝影
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台中國際機場近年積極拓展新航線，客運量急速成長，現有11個營運機坪已飽和，交通部民航局斥資2.8億元，自105年起新闢建7個過夜機坪，昨日啟用，將有效提升機場作業效率，強化服務品質。交通部長林佳龍並表示，將啟動評估，讓台中機場朝「軍民分離」規畫，機場更具國際化。

台中航空站主任張瑞澍表示，台中國際機場原有11個停機位，加上新建的7個，共有18個，將使機坪的營運調度更彈性，尤其上午7時至9時的尖峰時段，機場離場航班數可從11班增至15個班次，大幅提高機場作業效率，也提高航空公司進駐機場的意願，進而提升航班及運量。

交通部長林佳龍指出，行政院已於去年8月核定「台中國際機場2035年整體發展計畫」，預計投入250億元建設，機場已增建一條聯絡滑行道，這次擴建7個過夜機坪，也是整體計畫很重要的一步，未來將再投入9.9億元整建國內航廈，目標在2035年達到年服務容量1000萬人次。

林佳龍說，台中機場要國際化，一定要有民航機專用滑行道可以起降，交通部今年就會啟動評估，使台中機場從目前「軍民兩用」到「軍民分離」的跑道，讓台中機場更具國際化規模。

台中市副市長楊瓊瓔也贊同機場「軍民分離」，成為真正的國際機場。楊也期望盡速復航上海航線，她說，台中市98%的產業都是中小型，很多企業的聯絡點都在上海，希望盡速恢復台中到上海航線，讓民眾往返更便利。

對此，張瑞澍說，台中到上海航線因復興航空倒閉而停飛，後由華信航空取得航權，但因上海浦東機場一直都在管制中，尚未釋出時間帶而無法復航，目前仍極力爭取中。

浦東機場上海航線
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