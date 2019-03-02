不想看燈會人擠人 親子到偏鄉社區開心體驗春耕樂

2019-03-02 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



228連續假期，台灣燈會吸引數百萬人潮觀賞，住新北市永和的林姓夫妻開車載2名子女南下，不是趕往屏東賞燈，是來到彰化縣埔鹽鄉大有社區，帶著孩子赤腳走到水田，跟著老農和阿嬤一起學插秧。念幼兒園大班的林士元開心的「玩」了一身泥巴，他說，7月他還要來割稻。

大有社區發展協會上月19日在臉書的社群網站貼文，表明要舉辦「你好！青禾」親子春耕體驗活動，30個名額在第一天就秒殺。理事長吳素秋說，今天參加的親子很多是住在外縣市，最遠的是新北市，7月還會舉辦秋收的割稻活動。

住台中市東海大學附近的5歲蘇芷祺小妹妹、台中市賴厝國小3年級的廖品芮、薇閣國小5年級黃楚恩、彰化市南郭國小1年級陳光良都跟著父母到大有社區，小朋友難得能赤腳走到水田裡，都非常開心，各個玩得一身泥巴；林士元和妹妹林士文是你一言，我一語，競相描述插秧的過程和樂趣，林士元說，踩進田裡，泥土很軟，腳都陷下去，後來就坐在水田裡玩 。

蘇芷祺說：「我跟著阿祖（指82歲的陳碧雲）學插秧，插了很多棵，好好玩，開學後我會跟老師說我有到田裡種稻；7月我要媽媽再帶我來這裡割稻，要把稻子送給阿嬤。」林士元的父母說，燈會每年都有，也人擠人，不如讓孩子多接近大自然，到農村體驗春耕、吃割稻仔飯的不一樣樂趣。

陳碧雲已有8名曾孫，身體硬朗，耳聰目明，她說，26歲嫁到大有，就開始下田耕作，能夠陪伴這些「甘仔孫」輩的孩子一起下田，教他們插秧，非常快樂。70 歲的陳東雄和其他老農都是吳素秋辦活動的重要班底，他說，能跟小孩子在一起就很開心。

插秧後吃割稻仔飯的時間到了，小朋友再跟著社區阿嬤學習如何挑飯擔，有人負責挑起扁擔，前後的吊籃都有小朋友小心地扶著，不要打翻了籃裡的飯菜，家長在一旁拿著手機忙拍照留念。吳素秋說，大有社區推動「青銀共創」計畫，希望能長輩有機會跟著孫子輩、曾孫輩的小孩同樂，讓長輩覺得自己是「老有所用」，國小退休老師陳有忠帶領社區年輕的工作人員設計系列活動，也推動環境教育，讓社區環境更友善。