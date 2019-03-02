親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

不想看燈會人擠人 親子到偏鄉社區開心體驗春耕樂

2019-03-02 20:24聯合報 記者何烱榮╱即時報導

228連續假期，台灣燈會吸引數百萬人潮觀賞，住新北市永和的林姓夫妻開車載2名子女南下，不是趕往屏東賞燈，是來到彰化縣埔鹽鄉大有社區，帶著孩子赤腳走到水田，跟著老農和阿嬤一起學插秧。念幼兒園大班的林士元開心的「玩」了一身泥巴，他說，7月他還要來割稻。

大有社區發展協會上月19日在臉書的社群網站貼文，表明要舉辦「你好！青禾」親子春耕體驗活動，30個名額在第一天就秒殺。理事長吳素秋說，今天參加的親子很多是住在外縣市，最遠的是新北市，7月還會舉辦秋收的割稻活動。

住台中市東海大學附近的5歲蘇芷祺小妹妹、台中市賴厝國小3年級的廖品芮、薇閣國小5年級黃楚恩、彰化市南郭國小1年級陳光良都跟著父母到大有社區，小朋友難得能赤腳走到水田裡，都非常開心，各個玩得一身泥巴；林士元和妹妹林士文是你一言，我一語，競相描述插秧的過程和樂趣，林士元說，踩進田裡，泥土很軟，腳都陷下去，後來就坐在水田裡玩 。

蘇芷祺說：「我跟著阿祖（指82歲的陳碧雲）學插秧，插了很多棵，好好玩，開學後我會跟老師說我有到田裡種稻；7月我要媽媽再帶我來這裡割稻，要把稻子送給阿嬤。」林士元的父母說，燈會每年都有，也人擠人，不如讓孩子多接近大自然，到農村體驗春耕、吃割稻仔飯的不一樣樂趣。

陳碧雲已有8名曾孫，身體硬朗，耳聰目明，她說，26歲嫁到大有，就開始下田耕作，能夠陪伴這些「甘仔孫」輩的孩子一起下田，教他們插秧，非常快樂。70 歲的陳東雄和其他老農都是吳素秋辦活動的重要班底，他說，能跟小孩子在一起就很開心。

插秧後吃割稻仔飯的時間到了，小朋友再跟著社區阿嬤學習如何挑飯擔，有人負責挑起扁擔，前後的吊籃都有小朋友小心地扶著，不要打翻了籃裡的飯菜，家長在一旁拿著手機忙拍照留念。吳素秋說，大有社區推動「青銀共創」計畫，希望能長輩有機會跟著孫子輩、曾孫輩的小孩同樂，讓長輩覺得自己是「老有所用」，國小退休老師陳有忠帶領社區年輕的工作人員設計系列活動，也推動環境教育，讓社區環境更友善。

大有是彰化縣總體營造很成功的亮點社區，今天舉辦親子春耕邊體驗活動，吸引溪湖鎮西勢里里長蔡福助取經，他說，大有社區經常舉辦不同的活動，獲得好評，他專程到場學習，向吳素秋請益如何推動社區營造工程，收獲很多。

彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會今天舉辦「你好！青禾」親子體驗春耕活動，吸引30名來...
彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會今天舉辦「你好！青禾」親子體驗春耕活動，吸引30名來自新北市、台中市、彰化市的親子參加。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，小朋友走到水田裡，在老農和阿嬤的指導下體...
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，小朋友走到水田裡，在老農和阿嬤的指導下體驗插秧。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，30名親子下田體驗插秧。記者何烱榮／攝影
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，30名親子下田體驗插秧。記者何烱榮／攝影
分享
小朋友開心地在大有社區體驗騎、坐三輪車的樂趣。記者何烱榮／攝影
小朋友開心地在大有社區體驗騎、坐三輪車的樂趣。記者何烱榮／攝影
分享
家長告訴小朋友割稻飯是什麼意思，及社區阿嬤幫大家準備了什麼割稻仔飯。記者何烱榮／...
家長告訴小朋友割稻飯是什麼意思，及社區阿嬤幫大家準備了什麼割稻仔飯。記者何烱榮／攝影
分享
插秧後吃割稻仔飯的時間到了，小朋友體驗挑飯擔送飯菜的樂趣。記者何烱榮／攝影
插秧後吃割稻仔飯的時間到了，小朋友體驗挑飯擔送飯菜的樂趣。記者何烱榮／攝影
分享
插秧後吃割稻仔飯的時間到了，小朋友體驗挑飯擔送飯菜的樂趣。記者何烱榮／攝影
插秧後吃割稻仔飯的時間到了，小朋友體驗挑飯擔送飯菜的樂趣。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，30名親子下田體驗插秧後，在草坪享用割稻...
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，30名親子下田體驗插秧後，在草坪享用割稻仔飯。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，30名親子下田體驗插秧後，在草坪享用割稻...
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，30名親子下田體驗插秧後，在草坪享用割稻仔飯。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，小朋友下田體驗插秧，開心地玩了一身泥。記...
彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦親子春耕樂活動，小朋友下田體驗插秧，開心地玩了一身泥。記者何烱榮／攝影
分享

親子台灣燈會
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

彰化縣珍珠芭樂正盛產 縣府到台北幫農民行銷

2019-03-02 20:40

比基尼G哥效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

科博館獲贈「現代14經絡銅人」 打通醫學科普任督二脈

2019-03-02 17:43

彰化空汙拉起紅色警示 環保局建議減少戶外活動

2019-03-02 16:58

台中建設局：未來路平專案夜間施工、提前宣導

2019-03-02 16:44

花博免費入園惹議 林佳龍：盼別訴訟或被取消資格

2019-03-02 12:28

從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56

台中機場增設7個過夜機坪 2035年朝1千萬年旅客量規畫

2019-03-02 11:42

藍有3子我有4長 卓榮泰對黃振彥選情有信心

2019-03-02 11:34

當古典遇上好萊塢 ARCIS大提琴四重奏巡迴音樂會

2019-03-02 10:14

運動經濟夯！健身房搶進中部

2019-03-02 00:08

上健身中心…老人來復健 婦女當社交

2019-03-02 00:04

彰化托育中心親子館 積極拓點

2019-03-01 23:34

南瑤宮笨港進香免費送咖啡 縣長也來煮咖啡當志工

2019-03-01 23:05

老賓士、50年金龜車亮相 老車聚一起來懷舊

2019-03-01 21:35

西半部空品不良 中火停機、中市環保局監督減排

2019-03-01 20:25

不一樣的228活動 學童終於知道世間第一憨的意思

2019-03-01 19:36

南投縣20日訪大陸 林明溱拚增80萬觀光客

2019-03-01 19:11

親子生日趴出現神秘佳賓 王惠美帶來育兒利多政策

2019-03-01 18:37

超美！狐狸尾蘭 二度奪國際蘭展全場總冠軍

2019-03-01 17:00

夯！這款花博紀念品超熱銷 每日賣出上百隻

2019-03-01 15:24

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台灣燈會累計人數破千萬 離場不像昨日塞

2019-03-01 22:53

不捨遊客久等台灣燈會接駁車 東港轎班暖心舉動被讚爆

2019-03-02 16:14

認輸了！柯Ｐ逛台灣燈會 坦言比台北燈節好

2019-03-01 21:23

屏東燈會遊客走光還有接駁車？ 原來是為這些無名英雄

2019-03-02 11:07

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25

影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14

趁228連假賞櫻去！新竹三大賞櫻勝地曝光

2019-03-02 13:11

桃市補助 女性免費HPV DNA檢測

2019-03-01 23:50

千輛車運送、志工主動加班 台灣燈會提早2小時送完旅客

2019-03-02 01:55

台灣燈會人氣旺 可望連5年破千萬參觀人次

2019-03-01 21:56

228連假台東天空看老虎？！遊客：很過癮

2019-03-02 11:06

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 13:35

荔枝椿象入侵桃園行道樹？原來是無毒的紅姬緣椿象

2019-03-02 09:21

屏東燈會買到「一字包」 他笑稱：還以為買到饅頭

2019-03-02 15:07

台灣燈會沒讓遊客「過夜」 潘孟安：添人增車分流疏散

2019-03-02 10:08

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

侯友宜市場鶯歌三工程 看「侯友宜樹」

2019-03-02 11:04

龍應台轟東港溪畔花草被當雜草除了 河川局：取消花季除草

2019-03-02 17:06

林右昌秀成功嶺軍裝舊照 網友：照騙

2019-03-01 20:52

踩河豚鐵道自行車 一日上山下海樂遊深澳

2019-03-01 12:49

逾千萬人次爭睹台灣燈會 工作人員：箇中辛酸難以言喻

2019-03-02 15:16

偏頗介紹228？高雄市歷史博物館：致歉並將志工調離

2019-03-02 16:16

陳永和：牛埔下一步 熱氣球升空看惡地之美　

2019-03-01 20:54

還願的「何老師」太無辜 業者祭出教師限定餐點半價

2019-03-02 09:44

台灣燈會怎麼去最順暢？這位校長實勘後這麼說

2019-03-02 16:48

林園不只工業區 駱駝山文史踏查隱沒密林的坑道、砲台

2019-03-01 22:07

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

天氣回暖 慎防紅色「蟲蟲大軍」

2019-03-01 23:57

台南勝利路3月6日起封路施工 請改道行駛

2019-03-02 10:14

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56

台中機場增設7個過夜機坪 2035年朝1千萬年旅客量規畫

2019-03-02 11:42

網美新打卡點！「稼日蒔光」花海、幾米藝術超療癒

2019-03-02 15:20

心酸！母遭撞身亡 子思母遺照放客廳1年多

2019-03-02 13:34

人美心也美！蔡阿嘎評選正妹議員 拍消防宣導片

2019-03-02 10:39

雲林2起境外移入登革熱 暖冬更要小心防蚊

2019-03-02 16:58

老賓士、50年金龜車亮相 老車聚一起來懷舊

2019-03-01 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top