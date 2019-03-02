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比基尼G哥效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22聯合報 記者江良誠╱即時報導

比基尼登山客「G哥」攀登馬博橫斷意外死亡，山友批評政府山域管理政策太消極，行政院有意統一訂定登山活動管理規則。玉山國家公園管理處啟動管制山域踏勘，率先鬆綁「新康橫斷」，供山友線上申請，開放管制山域。

知名登山客「雪羊」在G哥事件中，批評玉山國家公園管理處，事後他到玉管處會談，也帶了17項建議提供玉管處參考，玉管處也回應山友需求，「玉山線單日往返」及「長程縱走登山路線」投保優先審核措施辦理今年3月底止，以後玉山單攻、長程縱走，不用強制保登山險，及提早2個月申請，同時也放寬管制山域。

玉管處表示，玉山主峰下切至八通關的山徑因路況不佳；八通關越嶺道有土葛大崩壁，讓山徑「斷點」未對外開放，惟近年仍有山友攀登，幾經討論後，開放新康橫斷線上申請，民眾只要在玉管處網站點選「其他路線」，就能申請入山。

「雪羊」說，希望山域管理持續走向開放。過去山友與主管機關關係緊張，開放山域可讓管理部門掌握入山人數，在緊急時透過鄰近登山隊提供協助，降低山難危險，也能防止山友因擔憂爬黑山，遭遇意外不敢或延誤通報的風險。

玉管處強調，以往管制區域，因無法在網站申請，以致山友批評「山域戒嚴」，但透過書面專案申請，現已啟動踏勘，把山域路況、沿途指標，以及風險路段做資料彙整。山友專案申請進入管制山域，事後需提供踏勘資訊，以利掌握山域現況，也能得知山友的登山建議。

比基尼登山客G哥攀登馬博橫斷意外死亡，引起山友批評台灣山域戒嚴，玉管處決定3月底...
比基尼登山客G哥攀登馬博橫斷意外死亡，引起山友批評台灣山域戒嚴，玉管處決定3月底後玉山單攻不用強制保險，也將開放管制區域新康橫斷讓山友踏勘。圖／報系資料照片、翻攝G哥臉書
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比基尼登山客G哥攀登馬博橫斷意外死亡，引起山友批評台灣山域戒嚴，玉管處決定3月底...
比基尼登山客G哥攀登馬博橫斷意外死亡，引起山友批評台灣山域戒嚴，玉管處決定3月底後玉山單攻不用強制保險，也將開放管制區域新康橫斷讓山友踏勘。圖／報系資料照片、翻攝G哥臉書
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山友玉山國家公園行政院
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