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科博館獲贈「現代14經絡銅人」 打通醫學科普任督二脈

2019-03-02 17:43聯合報 記者喻文玟╱即時報導

國立自然科學博物館中國醫藥廳「針灸單元」一直有「鍼灸銅人」、「電動針灸人」2座銅人。中醫師潘隆森捐贈一座「現代14經絡銅人」。館方將北宋《銅人腧穴針灸圖經》、明代《元亨療馬集》2本醫學著作及潘隆森《簡明銅人穴道圖譜》3本書電子化，打通觀眾了解醫學科普的任督二脈。

中醫師潘隆森長期鑽研針灸，這座「現代14經絡銅人」以玻璃纖維製成，塗以金粉，高190公分、重25公斤。銅人上的穴道名稱、編號、尺寸距離皆符合WHO標準，並額外標上「經外奇穴」，包含頭部21穴、胸腹部6穴、背部15穴、上肢部14穴、下肢部13穴等數十個穴位。

科博館研究員楊翎表示，武俠小說中常出現「彈指神功」、「凌空打穴」這些高深莫測的武功，其實是源自中醫「經絡學說」的概念招式，透過銅人模型，就能對應我們的人體小宇宙。

科博館館長孫維新分享自己接觸針灸的經驗，他讀中學和大學時曾生過2次病，西醫無法醫治好，最後在針灸前輩的治療下痊癒，因此有一段隨前輩學習針灸之術的經歷。

台灣十四經絡學會副理事長黃偉志說，14經絡就像人體14條快速道路，穴位就像交流道是通暢的關鍵；潘隆森也說，了解經絡位置，除了按摩穴道，用吹風機吹肚臍周圍，也是簡易的生活保健，重要的是持之有恆。

科博館指出，世界最早的人體模型出現在北宋，太醫院翰林醫官王惟一曾鑄成帶有經絡穴位的銅人，並寫成《銅人腧穴針灸圖經》一書；館方把北送這本書和明代獸醫喻本元、喻本亨兄弟《元亨療馬集》變成電子書，透過觸控式面板，增加觀眾翻閱上的便利性，也更能夠達到模型與圖譜相互參照的目的。

科博館也把潘隆森編著的《簡明銅人穴道圖譜》電子化，古今書籍對照，搭配銅人介紹人體14條經絡和穴道，詳述穴位找法與臨床上的主治作用，電子書搭配銅人，就像打通醫學科普的任督二脈，讓小朋友、觀眾能更簡單了解醫學知識。

中醫師潘隆森（右）捐贈「現代14經絡銅人模型」給科博館，讓醫學知識在科博館科普教...
中醫師潘隆森（右）捐贈「現代14經絡銅人模型」給科博館，讓醫學知識在科博館科普教育中有更飽滿的能量。圖／科博館提供
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「現代14經絡銅人」高190公分、重25公斤，穴道名稱、編號、尺寸距離皆符合WH...
「現代14經絡銅人」高190公分、重25公斤，穴道名稱、編號、尺寸距離皆符合WHO之標準，又額外標上經外奇穴，武俠小說中常出現「彈指神功」、「淩空打穴」等高深莫測的武功，吸引觀眾好奇。圖／科博館提供
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小朋友們聚精會神，透過電子書了解「現代14經絡銅人」，還有經外奇穴、人體穴道的奧...
小朋友們聚精會神，透過電子書了解「現代14經絡銅人」，還有經外奇穴、人體穴道的奧秘。圖／科博館提供
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科博館獲贈一座「現代14經絡銅人」並搭配電子書讓觀眾認識穴道的奧秘，例如武俠小說...
科博館獲贈一座「現代14經絡銅人」並搭配電子書讓觀眾認識穴道的奧秘，例如武俠小說中常出現「彈指神功」、「淩空打穴」經外奇穴。圖／科博館提供
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「現代14經絡銅人」高190公分、重25公斤，穴道名稱、編號、尺寸距離皆符合WH...
「現代14經絡銅人」高190公分、重25公斤，穴道名稱、編號、尺寸距離皆符合WHO之標準，又額外標上經外奇穴，武俠小說中常出現「彈指神功」、「淩空打穴」等高深莫測的武功，吸引觀眾好奇。圖／科博館提供
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