彰化空汙拉起紅色警示 環保局建議減少戶外活動
彰化縣今天（2）下午東北季風減弱，擴散條件差，PM2.5濃度偏高，已達到紅色警示標準，由於正值228連續假期，彰化縣環保局提醒民眾外出應加強個人健康防護，針對敏感族群應減少在戶外劇烈活動，明天則可望好轉。
環保局指出，今天因東北季風減弱，環境場逐漸轉為偏東至南風，西半部位於背風面，風速較弱，整體擴散條件轉差，導致彰化縣PM2.5濃度偏高，到今天下午４時，PM2.5濃度６９微克/立方公尺、空氣品質指標（ＡＱＩ）是154，空氣品質不良，已達到紅色警示。
環保局已啟動空品不良緊急應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施、通知廟宇配合環保祭祀作為，並派稽查員抽查公私場所防制設備、連續自動監測設施數據及營建工地，加強取締露天燃燒及高汙染車輛（烏賊車），並在重要路口進行車輛怠速稽查及加強洗街作業，來減緩空氣品質進一步惡化。
環保局提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。
不過，根據環保署預報，明天（3日）受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北將有局部短暫陣雨，空氣品質有機會受降雨洗除作用而好轉，西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，中部空品區域預報仍為「橘色提醒」等級。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。
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