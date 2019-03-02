台中建設局：未來路平專案夜間施工、提前宣導

2019-03-02 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市向上路沿線向上市場，鄰近草悟道、市民廣場等知名地點，是台中著名生活圈，經長期大量使用，路面狀況呈現嚴重龜裂老化，台中市建設局投入總經費約3100萬餘元，啟動向上路一段（大墩路至民權路）路平專案，首先改善長度超過2公里，已完成路基改良及孔蓋下地作業，市府並持續推動路面改善工程，預計3月6日前全面完工。

建設局長陳大田表示，向上路一段沿線有草悟道等著名景點，每逢假日也是市民前往休憩育樂的主要通行路線之一，經長期大量使用，路面狀況呈現嚴重龜裂老化，且多數民生管線的維修孔蓋已影響道路舒適性，因此將向上路一段（大墩路-民權路）列入路平專案計畫，路基改良面積約3100平方公尺，路面改善長度超過2公里，改善面積35420平方公尺。

建設局表示，第一階段針對車轍下陷等路基問題，部分進行路基改良及孔蓋下地作業，配合孔蓋減量政策已完成部分平整度；目前也已啟動路面改善工程，採夜間施工方式進行，每日清晨路面降溫至50度C以下，配合用路人上班時間開放通行，全案預計於3月6日前完成。

建設局說，向上路已多年未有全面性的施工，對用路人而言每天使用的道路感受是最直接的，騎機車在路上感受到行車舒適性。