從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



台中國際機場近年客運量快速成長，營運機坪數量已趨飽和。交通部民用航空局編列2.8億元預算，花3年闢建新的過夜機坪，增加7個停機位。交通部長林佳龍今天主持啟用儀式，坦言過去當台中市長積極爭取，而今以部長身分見證，「心情很複雜」。

台中國際機場近年積極擴展東京、琉球、曼谷、金邊、胡志明、河內、馬尼拉等國際航線，客運量快速成長，107年運量已突破263萬人，創歷史高峰，國際航線旅客成長幅度達16.1％，由於運量成長迅速，現有航站區營運機坪11個停機位使用漸趨飽和。

為因應航空運量需求及機場發展，民航局闢建新過夜機坪，7個停機位於2月28日啟用。民航局指出，啟用後除提供過夜航機停放之外，亦增加營運機坪調度彈性。上午7時到9時的尖峰時段，台中機場的離場航班數可從目前的11班增加至15個班次，大幅提高機場作業效率。

今天交通部長林佳龍與台中副市長楊瓊瓔等人，共同主持新過夜機坪啟用儀式，迎接搭乘華信航空班機抵達台中的旅客。對於停機位啟用，林佳龍坦言「心情很複雜」，他說，感謝交通部同仁在3年期間如期完成這個重要工程。除了過夜機坪，為因應台中機場運量快速成長，民航局目前正積極推動國內航廈改善工程，預計未來更將投入250億元，打造真正國際級機場，可將航廈總年容量由290萬人次提升至369萬人次。