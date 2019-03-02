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從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56聯合報 記者洪安怡╱即時報導

台中國際機場近年客運量快速成長，營運機坪數量已趨飽和。交通部民用航空局編列2.8億元預算，花3年闢建新的過夜機坪，增加7個停機位。交通部長林佳龍今天主持啟用儀式，坦言過去當台中市長積極爭取，而今以部長身分見證，「心情很複雜」。

台中國際機場近年積極擴展東京、琉球、曼谷、金邊、胡志明、河內、馬尼拉等國際航線，客運量快速成長，107年運量已突破263萬人，創歷史高峰，國際航線旅客成長幅度達16.1％，由於運量成長迅速，現有航站區營運機坪11個停機位使用漸趨飽和。

為因應航空運量需求及機場發展，民航局闢建新過夜機坪，7個停機位於2月28日啟用。民航局指出，啟用後除提供過夜航機停放之外，亦增加營運機坪調度彈性。上午7時到9時的尖峰時段，台中機場的離場航班數可從目前的11班增加至15個班次，大幅提高機場作業效率。

今天交通部長林佳龍與台中副市長楊瓊瓔等人，共同主持新過夜機坪啟用儀式，迎接搭乘華信航空班機抵達台中的旅客。對於停機位啟用，林佳龍坦言「心情很複雜」，他說，感謝交通部同仁在3年期間如期完成這個重要工程。除了過夜機坪，為因應台中機場運量快速成長，民航局目前正積極推動國內航廈改善工程，預計未來更將投入250億元，打造真正國際級機場，可將航廈總年容量由290萬人次提升至369萬人次。

林佳龍說，行政院已於去年8月核定「台中機場2035年整體規劃」，以年服務容量1000萬人次為終極發展願景，目前民航局已依該規劃積極推動新建滑行道及停機坪滑行道工程。他期許民航局依規劃的藍圖與時程，如期如質地完成機場各項建設，讓機場扮演領航前進的推動引擎，帶領中部地區都市及產業發展，開創台中成為國際大都會的全新格局與風貌。

台中機場新過夜機坪啟用。圖／交通部民航局提供
台中機場新過夜機坪啟用。圖／交通部民航局提供
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交通部長林佳龍今天主持台中機場新過夜機坪啟用儀式。圖／交通部民航局提供
交通部長林佳龍今天主持台中機場新過夜機坪啟用儀式。圖／交通部民航局提供
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機場民航局林佳龍
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