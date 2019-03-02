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藍有3子我有4長 卓榮泰對黃振彥選情有信心

2019-03-02 11:34聯合報 記者劉明岩╱即時報導

屏東燈會辦得熱鬧成功，但彰化縣卻放棄2020年台灣燈會主辦權，民進黨主席卓榮泰今天為黨提名的彰化縣第一選區立委補選候選人黃振彥助選時，為爭取到主辦權的前任縣長魏明谷抱屈，認為影響地方發展，魏明谷則希望縣府將來能再爭取舉辦台灣燈會的機會。

卓榮泰以主席身分坐鎮鹿港，拉抬黃振彥選情，展現非贏不可的決心，他劍及履及，今天上午就與黃振彥一起在和美鎮道東書院舉行記者會，還陪同黃振彥掃街，與會的還有前縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富、立委黃秀芳、洪宗熠等人。

卓榮泰證實昨天陪同總統蔡英文去台南探望扁媽，相談十分愉快，至於台北市長柯文哲去探望扁一事，他則說事前不知情，而阿扁要見的人都多，也表示很多意見，這樣子很好，他表示尊重。

面對藍營目前正運作「三子」合體，來為國民黨提名的候選人柯呈枋輔選，卓榮泰倒不擔心，強調國民黨有三子，民進黨則有「四長」，包括前縣長魏明谷、前彰化市長、前鹿港鎮及現任福興鄉長「四長」，他在和美街頭還遇到很多支持黃振彥的鄉親，希望大家能站出來。

至於針對彰化放棄2020年台灣燈會的事，魏明谷認為很可惜，強調相關經費可以透過企業募款方式達到，希望縣府能繼續爭取主辦的機會。

黃振彥除強調建立鹿港為文化首都外，還表示在中央支持下，和美及鹿港將興建捷運。　　　　　　

民進黨主席卓榮泰(左4)今天上午到彰化縣和美道東書院，陪同黨提名的立委補選候選人...
民進黨主席卓榮泰(左4)今天上午到彰化縣和美道東書院，陪同黨提名的立委補選候選人黃振彥(右3) 造勢。記者劉明岩／攝影
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民進黨主席卓榮泰(左4)今天上午到彰化縣和美道東書院，陪同黨提名的立委補選候選人...
民進黨主席卓榮泰(左4)今天上午到彰化縣和美道東書院，陪同黨提名的立委補選候選人黃振彥(左3) 到市區拜票。記者劉明岩／攝影
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民進黨主席卓榮泰(左4)今天上午陪同黨提名的立委補選候選人黃振彥(左3) 到和美...
民進黨主席卓榮泰(左4)今天上午陪同黨提名的立委補選候選人黃振彥(左3) 到和美市區拜票。記者劉明岩／攝影
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台灣燈會魏明谷鹿港立委補選
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