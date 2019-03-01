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老賓士、50年金龜車亮相 老車聚一起來懷舊

2019-03-01 21:35聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活動，吉米好站負責人陳明雄說，車子是藝術品，經典老車更是時間淬煉下的精華之作，這場老車聚要讓大家以懷舊為出發點，交流愛老車及愛物惜物的心情。

陳明雄說，這場老車聚也把當年高攀不起，只能望著它流口水，卻不敢有非份之想的尊貴名車集結在大家眼前，欣賞著老車，也許還能回憶起當年讓人沒齒難忘與情人約會，車上還播放老情歌製造浪漫的陳年往事。

老車涵蓋著美學展現、工藝智慧、年代記憶，陳明雄說，最重要的是愛車人如何從廢棄堆裡把它救起，然後不惜重資重新點燃它的生命，在台灣到處都有愛老車成癡的奇人異車，他們想延續過去鄉村活力與空間活化的理念，找尋民間的珍貴稀有老車齊聚一堂，也讓大家一同來賞車，並交流學習如何照顧一部老車，讓其恢復昔日風采。

此次報名展出的老車包括1962年的賓士W111Coupe、賓士W114, 220D（1973年）、瑪莎拉蒂222SR（1987年）、BMW2002Touring（1973年）、福斯金龜車11101LHD（1973年）、裕隆SUNNY 321SDT（1990年）、TOYOTA AE86（1985年）、 VOLVO美規264 V6（1979年）等轎跑車，機車類則有最著名的偉士牌羅馬假期V30（1950年代）、名流100、名流150、美規 ELITE CH-80（1984-2007年）等。

老車聚還有腳踏車、玩具車、模型車展，另有王偉權漂流木雕刻藝術創作展，3月2日有王萍老師愛樂玩童、曾佳謀老師樂齡口琴隊表演，3月3日有台中建經薩克斯風樂團、中興4U薩克斯風樂團表演，還有小吃市集，老車聚時間上午11:00到下午17:00，地址彰化市彰草路783號。

彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活...
彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活動，吉米好站負責人陳明雄說，車子是藝術品，經典老車更是時間淬煉下的精華之作。記者林宛諭／攝影
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彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活...
彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活動，吉米好站負責人陳明雄說，車子是藝術品，經典老車更是時間淬煉下的精華之作。記者林宛諭／攝影
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彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活...
彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活動，吉米好站負責人陳明雄說，車子是藝術品，經典老車更是時間淬煉下的精華之作。記者林宛諭／攝影
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彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活...
彰化市吉米好站咖啡藝廊3月2日、3日將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活動，吉米好站負責人陳明雄說，車子是藝術品，經典老車更是時間淬煉下的精華之作。記者林宛諭／攝影
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彰化市吉米好站咖啡藝廊將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活動，還有漂流木...
彰化市吉米好站咖啡藝廊將舉辦一場別開生面的「老車聚」與「小市集」活動，還有漂流木雕刻藝術創作展。記者林宛諭／攝影
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