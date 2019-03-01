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西半部空品不良 中火停機、中市環保局監督減排

2019-03-01 20:25聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市環保局指出，2月27日、2月28日中部地區因大氣擴散條件不佳，台中市已隨即啟動預警二級應變，進行查核、通知營建工地洗掃街等因應措施，致力削減空氣汙染物。

依據環保署空氣品質資訊，未來兩天（3月2、3日）台灣西半部地區擴散條件差，恐再影響空品。明、後兩天中部、雲嘉南空品均為「橘色提醒」等級，指標汙染物以細懸浮微粒為主。台中市政府除提前預警，提醒多加留意防護措施，也將持續監控空品狀況，並採取必要的應變措施。

環保局長吳志超表示，這波空品不良會持續到3月3日下午，當天因東北季風增強，中部以北會有短暫雨，空品會有改善。

環保局表示，前兩天中部地區因大氣擴散條件不佳影響空品，市府啟動預警二級應變，並查核8家大型汙染源自動連續監測設施，無發現違規情事；此外，市府也通知業者自主降載，計有台灣菸酒台中酒廠、台灣菸酒烏日啤酒廠、台灣康寧、永豐餘成功廠、永豐餘清水廠、信富、中聯油脂台中港廠、味丹沙鹿第一工廠、中美和、正隆后里廠等25家業者配合減排；另有55家工廠認養道路洗掃，總洗掃距離為298.8公里。

台中火力發電廠於2月27日及28日分別有4部及3部機組停機未發電。市府地政局、建設局也通知前20大開發或未開發營建工地，每4小時執行營建工地內外及認養街道灑水或洗掃至少1次，以減少空氣汙染。

經統計，透過市府的應變措施，2月27日及28日空氣汙染物削減量為總懸浮微粒9.791公噸、懸浮微粒1.655公噸、細懸浮微粒0.706公噸、氮氧化物4.407公噸、硫氧化物1.807公噸、揮發性有機物1.006公噸。

環保局提醒，空品受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，仍有較大不確定性。即時空品資訊請至《環保局空氣品質監測網》、《臺中市空氣品質資訊服務網》、《臺中市空氣品質預報》查詢，隨時掌握做好自我防護。

台中市環保局指出，2月27日、2月28日中部地區因大氣擴散條件不佳，台中市已隨即...
台中市環保局指出，2月27日、2月28日中部地區因大氣擴散條件不佳，台中市已隨即啟動預警二級應變，進行查核、通知營建工地洗掃街等因應措施，致力削減空氣汙染物。圖／台中市環保局提供
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台中市環保局指出，2月27日、2月28日中部地區因大氣擴散條件不佳，台中市已隨即...
台中市環保局指出，2月27日、2月28日中部地區因大氣擴散條件不佳，台中市已隨即啟動預警二級應變，進行查核、通知營建工地洗掃街等因應措施，致力削減空氣汙染物。圖／台中市環保局提供
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空氣品質台中市空氣汙染
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