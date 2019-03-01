不一樣的228活動 學童終於知道世間第一憨的意思

2019-03-01 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



台灣早期有十憨，第一憨是「種甘蔗互會社磅」，彰化縣偏鄉的二林鎮廣興國小學童終於知道以前阿公常說的世間第一憨是什麼。校長吳寶嘉今天說，二林蔗農事件是最真實的鄉土歷史教材，一定要讓下一代知道他們的祖先曾在這裡的土地上發生什麼事情。

這幾天，從中央到縣市都舉辦不同形式的228紀念活動，廣興國小校長吳寶嘉、主任卓鴻賓帶領高年級學生，小心地走過剛完成春耕的水田田埂，來到一塊荒涼的草地上，邀請二林鎮長蔡詩傑來上一堂很特別、非常在地的鄉土課程「二林蔗農事件」，廣興里長詹金水、社區理事長楊逢春和不少老農也來旁聽。

蔡詩傑說，二林蔗農事件又稱林本源製糖騷擾事件，是發生在1924年至1925年間，即日據臺灣時期的農民運動，當年農民種甘蔗一定要賣給林本源製糖株式會社，農民使用的工具不但要向會社買，會社收購甘蔗的價格也太低，過磅時還偷斤減兩，蔗農不堪剝削而群起抗議，引發衝突，衝突的地點就是現在的廣興里。

六年級女生魏嘉伶說，為準備這次導覽，她讀了很多文章，當時農民生活真的很辛苦，希望大家聽完解說後，能更珍惜現在的生活。同班女生林麗津說，藉由介紹蔗農事件，讓她更熟悉家鄉歷史，原來以前有這麼多勇敢的人，挺身為弱勢農民爭取正義。

「卓鴻賓和張舒榕、江雋元2位老師，帶領高年級學生閱讀二林蔗農事件史料，教導他們用心智圖呈現史實。」吳寶嘉說，蔗農事件發生地只有「界碑」，而沒有任何解說文字，老師訓練學生進行解說，也自製導覽解說牌，建立數位QR Code系統。為喚起二林在地對蔗農事件的重視，由學生以心智圖加上口語解說，要讓日治時期台灣首次農民抗日事件的史實和人權價值，不會消失在荒煙蔓草中。

詹金水說，希望政府能協助整理界碑所在地，不能淪為荒地。卓鴻賓說，蔗農事件本身就是廣興國小校訂課程一環，可以讓學生扎根在地認識，又能呼應228紀念日的人權精神，孩子學習應該很深刻。