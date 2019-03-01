南投縣20日訪大陸 林明溱拚增80萬觀光客

2019-03-01 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣長林明溱20日將率農業及觀光餐旅遊業者到大陸拚觀光，林明溱說，南投和大陸各省市農產交流密切，希望能擴大農業採購，另外也和大陸西湖等8個姊妹湖簽訂合作協定，希望每個湖所在地每年能增加10萬人到南投觀光，這樣就能增加80萬個觀光客，對厚實南投觀光產業幫助很大。

今天是228連假第二天，林明溱今天利用空檔去杉林溪健行，同時瞭解連假觀光狀況，看到杉林溪遊客滿滿。林明溱說，希望規劃更好的旅遊行程，讓觀光客能回流或深度旅遊。

林明溱說，韓國瑜就任高雄市長後，努力拚觀光值得肯定，他去新加坡、馬來西亞帶回實質訂單，對基層農民幫助很大，他認為，以後縣市長出訪也要有相當的決心，出訪就要拚經濟，不能走馬看花，要帶回實際成果，才對選民有交代。

他說，去年11月，南投才銷往大陸1200多萬元的農產品，這次出訪北京、浙江，農會系統及農產運銷單位，不但會提出農產品清單，針對特有茶葉、水果及農產加工品，能夠得到大陸的支持推廣，增加新的行銷管道，但能帶回多少訂單，仍須到了大陸後才能確定。