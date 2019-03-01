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親子生日趴出現神秘佳賓 王惠美帶來育兒利多政策

2019-03-01 18:37聯合報 記者何烱榮╱即時報導

炒蘿蔔、炒蘿蔔，切切切…包餃子、包餃子，捏捏捏…彰化縣長王惠美今天到員林托育資源中心，與親子一起大玩生日趴，並分送每名嬰幼兒1份小蛋糕；她的意外出現讓家長很高興，紛紛拿起手機忙著幫寶貝和王惠美拍合照留念。

王惠美帶來彰化縣育兒利多的政策。她說，縣府除要積極提供工作機會，也要幫年輕人返鄉創業，更要創造更多的親子共學、共遊與共讀空間，讓年輕人願意生小孩；除了員林，彰化、鹿港也陸續成立親子館，目前還積極拓點，將利用溪湖鎮公所的第一公有零售市場2樓、社頭鄉美雅活動中心等閒置空間，規畫托育資源中心，和美、田中、二林都在尋找適當地點。

今年縣府在前瞻計畫爭取到3.7億元，將在員林、北斗、大城和芳苑興建綜合型長照社福大樓。王惠美說，她指示衛生局要與社會處整合長照及婦幼工作，提供更多的空間，讓長輩、親子能就近學習，就近照顧，營造快樂幸福的彰化的友善環境。

縣府針對家有未滿3歲嬰幼兒的家庭，在102年間選在員林市率先免費的托育資源中心，委由中州科大幼保系經營；校長黃思倫說，今年二月試辦親子生日趴，獲得家長肯定，決定三月起每個月都辦，採事先報名，額滿為止；「沒想到王縣長會帶著小蛋糕來參加親子生日趴，這下托育資源中心名氣大開，我想四月起，報名都會秒殺了。」。

員林托育資源中心位在員林大同路2段273號1、2樓，中州科大幼保系學生今天在現場布置許多氣球讓孩子們玩，伴著可愛輕快的音樂進行親子律動，王惠美跟著一起唱生日快樂歌、切蛋糕。今天的親子生日趴名額只有12對，因現場氣氛熱鬧溫馨，讓到中心使用教具和玩具的親子看得很羨慕，王惠美邀請現場沒報名的親子也加入生日趴，讓中心從樓下到樓上都洋溢觀笑聲。

彰化育兒親子館在彰化市金馬路3段656號3樓、鹿港育兒親子館在鹿港鎮正興路66號2、3樓；社會處長王蘭心說，彰化、鹿港親子館也設計親子抓周等不同的活動，3館都是每星期一公休消毒，館內提供繪本、教具玩具及親子課程，讓家長能瞭解育兒知能，也增加更多親子互動的機會。家有未滿3歲嬰幼兒的家長，不限彰化縣籍，都能免費使用，也能辦證借回家，但辦證限戶籍設在彰化縣的家長。

彰化縣長王惠美（後排中）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝...
彰化縣長王惠美（後排中）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（後排右2）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／...
彰化縣長王惠美（後排右2）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
彰化縣長王惠美（左）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（後右3）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝...
彰化縣長王惠美（後右3）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左2）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
彰化縣長王惠美（左2）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（蛋糕前坐者）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮...
彰化縣長王惠美（蛋糕前坐者）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
彰化縣長王惠美今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美和中州科大校長黃思倫（右前）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日...
彰化縣長王惠美和中州科大校長黃思倫（右前）今天到員林托育資源中心與親子一起玩生日趴。記者何烱榮／攝影
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親子王惠美托育
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