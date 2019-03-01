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超美！狐狸尾蘭 二度奪國際蘭展全場總冠軍

2019-03-01 17:00聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台灣國際蘭展蘭花競賽全場總冠軍今年由台中蘭農賴德善培育的狐狸尾蘭奪下，18梗開出近千朵花，散發清香，總統蔡英文也稱讚開的每朵小花都很漂亮、聞起來很香。蔡英文也說，台灣蘭花產業非常有競爭力，且獨領風騷，是台灣之光，未來要好好保護品種權。

主辦單位表示，這是經由國內、外評審約280人投票，競爭激烈，結果由台中「秀鳳蘭園」賴德善培育的狐狸尾蘭，勇奪今年台灣蘭展競賽的全場總冠軍，這株狐狸尾蘭已培育27年，曾在2007台灣國際蘭展奪得全場總冠軍，這次是二度封王，讓賴德善笑得閤不攏嘴。這株狐狸尾蘭高約1.2公尺，市值近30萬元。

這株得獎的狐狸尾蘭在國內蘭友以其種名暱稱「佳佳樂」，為狐狸尾蘭支配長穗狐狸尾的後代，長而密集的花序會先上揚再逐漸往下延伸，目前總共開出18梗、近千朵花，由上至下漸層分佈，長而華麗的花序使整株狐狸尾蘭整體氣勢更具大將之風。

主辦單位指出，2019臺灣國際蘭展的蘭花競賽於2月28日經各國評審依不同蘭屬分組，從近千株參賽蘭花中評比計分，今年大獎花得主賴德善，是從多組冠軍花中嶄露頭角。今日開幕儀式中由蔡英文總統揭曉結果並親自頒與大獎花殊榮。

其他分組冠軍分別是仙履蘭組的三星蘭園張文賢，仙履蘭與單花（玉戈）交配多花的子代，結合父母本的優點於一身，屢次在TIOS審查中奪得高分，前年TIOS得全國子場總冠軍，AOS亦審查最高級90分FCC獎，此次TIOS審查在GM獎拿到90分以上的高分，實至名歸的名花。

樹蘭屬冠軍得獎者是張天乙，植株特色花梗多達12梗，且花梗直立硬挺，單梗開花高達20朵，花瓣與萼瓣為綠底咖啡紅色，唇部為白色紅心，花色對比特別，花朵自然開層良好，花質厚實具香味，整體展現非常壯觀。

石斛蘭組冠軍由萌芳花卉農場奪得，修長的下垂植株加上幾乎每節都開花，整體宛如瀑布般的華麗的身影，花型平整且唇瓣色彩鮮明，遠觀猶如一座粉粧玉琢的屏風。而蝴蝶蘭組的冠軍花鮮明農業有限公司，特殊花色的黑紫斑種類，百花盛開，如一大群紫斑蝶湧現飛舞，白底粗斑外，還暈染著紫色的亮彩，交相搖曳輝映，讓人目不暇給眼花撩亂。

新花冠軍由欣郁蘭園獨佔，由金鞋王rothsdildianum和anitum所交配，初次開花就有5朵，花型花色均具有特色，尤其是瓣帶非常柔美，加上排列亦甚良好，可說是上乘之作。

小型景觀與中型景觀的競賽，今年有近18個學校、30個景觀相關科系參加，學生們發揮嶄新的巧思與團隊合作讓每個景觀爭奇鬥艷，為整條國際大道增色，最後由嘉義大學園藝系三年級學生脫穎而出，奪得總冠軍。

奪下全場總冠軍的狐狸尾蘭。記者吳淑玲／攝影
奪下全場總冠軍的狐狸尾蘭。記者吳淑玲／攝影
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總統蔡英文肯定全場總冠軍蘭花，表示蘭花是台灣之光，更是獨領風騷。記者吳淑玲／攝影
總統蔡英文肯定全場總冠軍蘭花，表示蘭花是台灣之光，更是獨領風騷。記者吳淑玲／攝影
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奪下全場總冠軍的狐狸尾蘭，花梗共長出近千朵小花。記者吳淑玲／攝影
奪下全場總冠軍的狐狸尾蘭，花梗共長出近千朵小花。記者吳淑玲／攝影
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台中蘭農賴德善（右）培育的狐狸尾蘭奪下今年台灣國際蘭展全場總冠軍。記者吳淑玲／攝...
台中蘭農賴德善（右）培育的狐狸尾蘭奪下今年台灣國際蘭展全場總冠軍。記者吳淑玲／攝影
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蔡英文石斛蘭義大
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