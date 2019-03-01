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經歷921大地震出國又遇電聯車翻覆 她感恩貴人相助

2019-03-01 15:29聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣民洪懿君國小時遭遇921大地震，921將滿20周年前夕她在葡萄牙出差，又遭遇電聯車翻覆，造成全身多處受傷，幸好又遇到慈濟人伸出援手，讓她感恩一路上都遇到貴人相助，才能化險為夷。

20年前921大地震重創南投，洪懿君就讀的草屯鎮僑光國小也嚴重受損，當時慈濟人發起921希望工程重建「僑光國小」，破土典禮時，便是由口條分明的洪懿君上台代表師生致謝。

洪懿君的父母洪啟芬、陳美惠也經常參與慈濟慈善服務、義診，她就讀政大新聞系時就參加慈濟大專青年社，取得英國大眾傳播碩士後，利用假日參加在倫敦的遊民發放和養老院關懷。近年在歐洲受訓期間，洪懿君也會跟著慈濟志工投入志工服務，去年2月慈濟為葡萄牙林火災發放賑災物資時，她也到災區協助。

去年底，洪懿君結束葡萄牙的出差行程，搭乘的電聯車突然翻覆，造成額頭、臉部、手部、肩膀、腳部等多處撞擊擦傷，她從車窗逃生，幸好遇到2位會說英文的葡萄牙人，協助洪懿君聯繫上在台灣的父母，再由法國慈濟志工黃行德協助連絡台灣駐葡萄牙代表處，代表處人員獲報迅速到場協助洪懿君送醫。

趕往葡萄牙的德國慈濟志工林美鳳抵達後，將洪懿君頭髮洗乾淨，細心照料，並接到德國的家裡住。洪懿君感動表示，林美鳳師姊就像母親一樣，不在乎她狼狽的身體，為我洗淨頭髮。洪懿君最近參加德國科隆的歲末祝福，並上台分享。洪懿君表示，感恩一路上遇到的貴人，感恩台灣駐葡萄牙代表處，也感謝自己在慈濟這個大家庭，才能一路遇到貴人相助。

慈濟基金會表示，慈濟志工把來自台灣的愛撒向97個國家地區，只要能走得到的地方，慈濟志工透過愛的關懷、及時協助有需要的人。

洪懿君20年前遭遇921大地震，就得的僑光國小倒塌重建，當時她代表師生感謝慈濟基...
洪懿君20年前遭遇921大地震，就得的僑光國小倒塌重建，當時她代表師生感謝慈濟基金會重建校園。圖／慈濟基金會提供
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洪懿君（中）在國外出差時遇到意外獲許多人協助，她與父親洪啟芬（左）、母親陳美惠（...
洪懿君（中）在國外出差時遇到意外獲許多人協助，她與父親洪啟芬（左）、母親陳美惠（右）向證嚴法師表達感恩。圖／慈濟基金會提供
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洪懿君（左）去年2月到葡萄牙協助賑災，去年底在葡萄牙搭電聯車翻覆，幸好也有慈濟人...
洪懿君（左）去年2月到葡萄牙協助賑災，去年底在葡萄牙搭電聯車翻覆，幸好也有慈濟人迅速協助就醫和照顧。圖／慈濟基金會提供
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慈濟葡萄牙921大地震
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