經歷921大地震出國又遇電聯車翻覆 她感恩貴人相助

2019-03-01 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣民洪懿君國小時遭遇921大地震，921將滿20周年前夕她在葡萄牙出差，又遭遇電聯車翻覆，造成全身多處受傷，幸好又遇到慈濟人伸出援手，讓她感恩一路上都遇到貴人相助，才能化險為夷。

20年前921大地震重創南投，洪懿君就讀的草屯鎮僑光國小也嚴重受損，當時慈濟人發起921希望工程重建「僑光國小」，破土典禮時，便是由口條分明的洪懿君上台代表師生致謝。

洪懿君的父母洪啟芬、陳美惠也經常參與慈濟慈善服務、義診，她就讀政大新聞系時就參加慈濟大專青年社，取得英國大眾傳播碩士後，利用假日參加在倫敦的遊民發放和養老院關懷。近年在歐洲受訓期間，洪懿君也會跟著慈濟志工投入志工服務，去年2月慈濟為葡萄牙林火災發放賑災物資時，她也到災區協助。

去年底，洪懿君結束葡萄牙的出差行程，搭乘的電聯車突然翻覆，造成額頭、臉部、手部、肩膀、腳部等多處撞擊擦傷，她從車窗逃生，幸好遇到2位會說英文的葡萄牙人，協助洪懿君聯繫上在台灣的父母，再由法國慈濟志工黃行德協助連絡台灣駐葡萄牙代表處，代表處人員獲報迅速到場協助洪懿君送醫。

趕往葡萄牙的德國慈濟志工林美鳳抵達後，將洪懿君頭髮洗乾淨，細心照料，並接到德國的家裡住。洪懿君感動表示，林美鳳師姊就像母親一樣，不在乎她狼狽的身體，為我洗淨頭髮。洪懿君最近參加德國科隆的歲末祝福，並上台分享。洪懿君表示，感恩一路上遇到的貴人，感恩台灣駐葡萄牙代表處，也感謝自己在慈濟這個大家庭，才能一路遇到貴人相助。