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夯！這款花博紀念品超熱銷 每日賣出上百隻

2019-03-01 15:24聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中花博吸引國內外旅客前來，花博紀念商品也持續熱賣，據經發局統計暢銷紀念商品名單，印有吉祥物石虎家族與歐米馬的紀念T恤最受歡迎，吉祥物絨毛玩偶系列商品緊追在後，顯示石虎家族與歐米馬對遊客相當具有吸引力。

台中市經發局指出，花博紀念商品自開幕以來，已開發超過650項商品，根據統計，十大暢銷系列商品依序為吉祥物紀念T恤、絨毛玩偶、吸管杯、夾鏈袋、棒球帽、石虎明信片、襪子、3D木型公仔立體拼圖、L夾、紀念傘。

經發局說，花博吉祥物石虎家族模樣可愛，擄獲大小朋友的心，圓滾滾的虎爸絨毛玩偶受各年齡層喜愛，是銷售數量最高的玩偶，而幽默風趣的歐米馬擁有大批女性粉絲、來虎則是小朋友的最愛。十大暢銷商品中，各款吉祥物紀念T恤穩居暢銷排行榜第一名；吉祥物絨毛玩偶熱賣程度則緊追在後，平均每日能賣上百隻。

紀念品店店長林小姐說，寒假及開學時間，學生族群相當捧場，夾鏈袋、L夾、色鉛筆、吊飾筆、滑鼠墊等文具類商品銷售量明顯上升。色彩鮮明略帶透明感的吸管杯，好看又實用，更是學齡孩童的最愛。另來虎圖案設計的MIT棉質襪，討喜又俏皮，是許多家長為小朋友增添選購的開學衣物最佳選擇。

為讓遊客進一步認識保育類動物石虎，市府也開發一系列石虎真實照片製成的明信片，吸引遊客目光，相當暢銷。此外，還有與台中在地廠商大振豐洋傘合作販賣石虎手繪傘、花博意象傘、吉祥物紀念傘，希望藉由印上石虎圖樣的日常生活用品，象徵為石虎棲地撐起「保護傘」，喚起對石虎保育的重視。

台中花博紀念商品自開幕以來，已開發超過650項商品。圖／台中市政府提供
台中花博紀念商品自開幕以來，已開發超過650項商品。圖／台中市政府提供
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圓滾滾的虎爸絨毛玩偶受各年齡層喜愛，是銷售數量最高的玩偶，而幽默風趣的歐米馬擁有...
圓滾滾的虎爸絨毛玩偶受各年齡層喜愛，是銷售數量最高的玩偶，而幽默風趣的歐米馬擁有大批女性粉絲、來虎則是小朋友的最愛。圖／台中市政府提供
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石虎花博吸管
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