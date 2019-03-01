夯！這款花博紀念品超熱銷 每日賣出上百隻

2019-03-01 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中花博吸引國內外旅客前來，花博紀念商品也持續熱賣，據經發局統計暢銷紀念商品名單，印有吉祥物石虎家族與歐米馬的紀念T恤最受歡迎，吉祥物絨毛玩偶系列商品緊追在後，顯示石虎家族與歐米馬對遊客相當具有吸引力。

台中市經發局指出，花博紀念商品自開幕以來，已開發超過650項商品，根據統計，十大暢銷系列商品依序為吉祥物紀念T恤、絨毛玩偶、吸管杯、夾鏈袋、棒球帽、石虎明信片、襪子、3D木型公仔立體拼圖、L夾、紀念傘。

經發局說，花博吉祥物石虎家族模樣可愛，擄獲大小朋友的心，圓滾滾的虎爸絨毛玩偶受各年齡層喜愛，是銷售數量最高的玩偶，而幽默風趣的歐米馬擁有大批女性粉絲、來虎則是小朋友的最愛。十大暢銷商品中，各款吉祥物紀念T恤穩居暢銷排行榜第一名；吉祥物絨毛玩偶熱賣程度則緊追在後，平均每日能賣上百隻。

紀念品店店長林小姐說，寒假及開學時間，學生族群相當捧場，夾鏈袋、L夾、色鉛筆、吊飾筆、滑鼠墊等文具類商品銷售量明顯上升。色彩鮮明略帶透明感的吸管杯，好看又實用，更是學齡孩童的最愛。另來虎圖案設計的MIT棉質襪，討喜又俏皮，是許多家長為小朋友增添選購的開學衣物最佳選擇。