兒接下癌父刻印社 自創字體闖出一片天

2019-03-01 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



38歲張泰銘年少不愛唸書，就讀高職時跟著父親學刻印，父親病逝後，他接棒經營刻印社，起初雕刻技術不夠純熟，被老顧客嫌棄手藝差，客人流失一大半，他一筆一畫苦練技藝，並結合電腦與手工刻印，還自創獨特字體，終走出自己的路，培養出一批死忠主顧。

張泰銘的父親張正三，民國57年在台中市豐原區創立「阿三哥刻印社」，採純手工刻印，加上手藝精巧，吸引不少顧客上門，成為豐原地區老字號的刻印店。張泰銘為家中老么，就讀高職時跟著父親學刻印，張當兵時父親罹肝癌病逝，退伍後接下家業經營。

張泰銘說，一開始因為他的雕刻技術不佳，常被顧客嘲諷「你的手藝怎麼跟你父親差這麼多？」，客人也流失一大半，讓他受挫不已。他不願砸了父親的招牌，決定找回父親刻印的精髓，一筆一畫臨摹父親留下的字，每日苦練10個小時，終於練就一手好字。

隨著科技的進步，很多店家都改用電腦雕刻，張泰銘堅守父親的手藝，字體不容馬虎。他結合電腦與手工雕刻，先一筆一劃手寫字體，再掃描至電腦，重複修改到最完美，接著用電腦刻出手寫初稿，再慢慢手工雕刻，刻出的印章字體活靈活現，彷彿有了生命，成為該店一大特色。

張泰銘說，一般印章多採用「篆文雕刻」，篆字人人會寫，但父親自創「印中印」、「龍鳳印」、「立體印」等字體，他不僅保留父親傳下來的字體，還獨創「鳥獸體」、「五帝錢印」等字體，頗獲好評，獲得交通部觀光局注意，特地派員來拍攝影片宣傳，更吸引許多國外客來台刻印留念。