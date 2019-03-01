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立委補選／當過洗碗工 苦學出身柯呈枋要苦民所苦

2019-03-01 10:59聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋曾任彰化縣副縣長，是全國高考狀元，學生時代為了減輕母親負擔，當過餐廳小弟、洗碗工，可說是一路苦學力爭上游，他說，自己清寒出身，也最了解基層需求，所以提出十大政見，未來希望能苦民所苦，促進彰化發展、照顧在地鄉親。

柯呈枋是彰化縣伸港鄉人，中興大學社會系、中正大學勞工碩士，研究所畢業後以全國高考狀元成績進入公職服務，31歲就成為法務部最年輕的科長，後再回家鄉彰化縣府歷任計畫處長、勞工處長、彰化縣副縣長、及勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，在公職服務23年行政資歷完整。

苦學出身的柯呈枋從小家境清寒，小學就得幫忙媽媽做代工，國高中經常都是5點起床看書，晚上再幫忙做代工、假日去加油站打工，讀大學時父親過世，為了幫擔任洗碗工的媽媽減輕負擔，事母至孝的他半工半讀，不僅去幫媽媽當洗碗工、也曾到餐廳、電鍍工廠工作、接家教等身兼數職。

柯呈枋說，學生時代看到媽媽那麼辛苦，要養他們5個孩子，所以他一定要努力向上，因為苦過來，現在更希望能多照顧弱勢族群。

最近在緊鑼密鼓的選舉行程中，他也曾安排一場「愛閱選讀」活動，號召企業、社團募集好書送給伸港鄉5所國中小學，他說，自己在偏鄉長大，更體認到閱讀與知識的重要，希望能鼓勵學子多充實自己，未來他也希望對家鄉有更多回饋，造福下一代，培養更多優秀子弟。

柯呈枋也針對選區6鄉鎮提出「線伸真美麗」「鹿港好幸福」「夢想在和美」「福秀好樂活」等未來願景，更提出十大政見包括爭取專款維護古蹟留存、爭取鹿港設國家傳統藝術中心、推動偏教育E化、完善勞工安全災害周環境、致力減低彰北空汙等，希望未來能建立良好青創、及老人照顧環境等，建設地方發展，造福鄉親。

彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋曾任彰化縣副縣長，是全國高考狀元，他說，...
彰化縣第一選區立委補選國民黨候選人柯呈枋曾任彰化縣副縣長，是全國高考狀元，他說，自己清寒出身，也最了解基層需求，所以提出十大政見，未來希望能苦民所苦，促進彰化發展、照顧在地鄉親。記者林宛諭／攝影
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柯呈枋鹿港
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