玩赤燭電玩返校有感 魏明谷用不同方式紀念二二八

2019-02-28 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



今天是228紀念日，前彰化縣長魏明谷也在臉書po文用談遊戲軟體的不一樣方式談二二八事件，他說228是台灣歷史傷痛的痕跡，228事件從來不是一個強調台獨事件，也不是要掀起群組對抗的象徵，而是人民追求自由民主的抗爭過程。

台灣遊戲團隊赤燭製作的恐怖遊戲「還願」，因在場景符咒上置入「習近平小熊維尼」最近遭到中國抵制，引起討論，魏明谷說，他沒接觸過電玩，只玩過貪食蛇，但最近助理推薦給他一款遊戲，就是同一團隊赤燭所製作的另一個以戒嚴時期為背景的恐怖遊戲「返校」，臉書影音還幽默的出現字幕說「原來是想嚇死我」。

不過話鋒一轉，魏明谷要談的是嚴肅的228，他說，現在大家可以自由談論228，甚至用來製作遊戲背景、電影，現在大家可以享受言論自由，甚至可以揶揄國家元首，這樣的自由是這麼垂手可得，幾乎快忘了它難能可貴，但這是先人犧牲生命所得來的。