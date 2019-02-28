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漁家子弟黃振彥一路打拚 鹿港經驗要擴展到6鄉鎮

2019-02-28 20:24聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣第一選區立委補選民進黨候選人黃振彥擔任鹿港鎮長時期，成功向中央爭取到推動「鹿港國家歷史風景區」經費，更推動鹿港小吃宴、夜間龍舟等拓展觀光人潮，他希望能把鹿港經驗擴大到鹿港和美區6鄉鎮，帶動北彰化發展，讓大家生活更美好。

黃振彥是鹿港傳統漁家子弟，從小就跟著父親出海作業，小時候每當海水退潮後，就趕緊牽著牛車與大姊到潮澗帶去撿拾蚵、蟹之類等小海產回家，以貼補家用，漁閒時，就幫忙插秧、種菜、養鰻魚，從小刻苦耐勞，他早早就選擇就業，早期到外地打拚，當過米糧商外務員、工廠學徒、作業員等，後來更創業經營塑膠射出工廠，為帝寶等知名大廠的代工協力廠商。

經營工廠之餘，因熱心公益，從鹿港福崙社區發展協會總幹事、鎮代而踏上從政之路，擔任過二屆議員、二屆鎮長，勤走基層讓人印象深刻，從事公職期間更不忘進修，擔任鎮代時也重新當學生到鹿港高中就讀，一路拿到彰師大EMBA高階企管碩士，更曾獲2016台灣百大最有價值MVP經理人(政治類)榮銜。

此次參選信心滿滿的黃振彥說，自己從沒敗選過，尤其2012代表民進黨參與鹿港鎮長補選時，當時以72.8％的高得票率勝選，更為當時蔡英文參選總統失利後，為民進黨低迷時期注入強心劑，也希望此次補選，能再複刻當年的勝選經驗，拉抬民進黨聲勢。

黃振彥上任後最自豪的即是爭取到中央補助高達75億元的「鹿港國家歷史風景區」，他說，此計畫剛提出時不少人唱衰，被譏為「天方夜譚」、「騙選票」，但他上任後築夢踏實，與前彰化縣長魏明谷向爭取到中央支持，而任內也爭取到舊鹿港溪整治經費35億、彰化漁港興建第一期工程14.5億等建設。

黃振彥強調，和美與鹿港可說是全國中小企業最蓬勃的地方，有四大工業區、水五金產業聚落、家具產業聚落及酪農產業等，未來他也希望能為家鄉注入新能量，共創「文化、生態、產業」三贏，要讓家鄉成為全國經濟發展的火車頭。

彰化縣第一選區立委補選民進黨候選人黃振彥擔任鹿港鎮長時期，成功向中央爭取到推動「...
彰化縣第一選區立委補選民進黨候選人黃振彥擔任鹿港鎮長時期，成功向中央爭取到推動「鹿港國家歷史風景區」經費，他希望能把鹿港經驗擴大到鹿港和美區6鄉鎮，帶動北彰化發展，讓大家生活更美好。記者林宛諭／攝影
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彰化縣第一選區立委補選民進黨候選人黃振彥擔任鹿港鎮長時期，成功向中央爭取到推動「...
彰化縣第一選區立委補選民進黨候選人黃振彥擔任鹿港鎮長時期，成功向中央爭取到推動「鹿港國家歷史風景區」經費，他希望能把鹿港經驗擴大到鹿港和美區6鄉鎮，帶動北彰化發展，讓大家生活更美好。記者林宛諭／攝影
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