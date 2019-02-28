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長照新亮點 彰化4長照社服大樓最快今年底動工

2019-02-28 19:23聯合報 記者林宛諭╱即時報導

中央前瞻計畫中的長照創新亮點計畫全國僅10案，彰化今年就爭取到4案，包括北斗、員林、大城、芳苑將建綜合型的長照社福大樓，總經費3.7億元，彰化縣長王惠美說，未來長照社福大樓將結合長輩與婦幼照顧，要讓縣民更有幸福感。

王惠美表示，增加長照老人照護關懷據點是她的重點政策，尤其更需把偏鄉列為重點，縣府今年再盤點老舊衛生所及閒置空間後，再向中央提案，1月已審核通過北斗等4個長照社福大樓計劃，未來不僅提供老人日照、也結合托嬰中心、育兒親子館、家庭福利中心功能，要對老人和婦幼做全方位的照顧。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣積極推動長照據點，去年縣府跨局處盤點縣內衛生所現況、社區活動中心、老人活動中心、閒置公有空間及土地等，成功爭取到「前瞻基礎建設計畫」長照據點計畫第一期20案共4億元經費，進行衛生所及日照中心整建和新建計畫。

葉彥伯說，今年彰化縣再接再勵再爭取到前瞻長照據點二期經費，由於彰化縣推動長照ABC據點已有成果，尤其北斗長照社福大樓地點屬於縣府機關用地，面積較大，獲評審委員青睞，認為有成為全國示範區的潛力。

葉彥伯說，以往南彰化的長照及社區資源較北彰化少，此次綜合型的長照社福大樓多在南彰化，對於偏鄉的民眾照顧有指標意義，所以評審委員才會一口氣通過4案，這4案分別是北斗長照社福大樓1億527萬、員林1億527萬、大城 9071萬、芳苑 6681萬，目前在設計規劃中，預計最快今年底明年初動工。

彰化縣的長照ABC據點共有 313個，包括A據點29個、B據點143、C據點141個，今年除了4案長照社福大樓，另有15社區據點也爭取到中央補助 8300萬。

王惠美表示，長照與關懷據點增加後，長輩的健康有人照顧，大家一起運動健身，中午有地方共食、老年生活品質提升，而這樣才能讓年輕人無後顧之憂，肯回家鄉打拚事業。

彰化縣長王惠美(前右三)到社區關懷長輩。圖 ／彰化縣衛生局提供
彰化縣長王惠美(前右三)到社區關懷長輩。圖 ／彰化縣衛生局提供
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彰化縣長王惠美(前右二)陪社區長輩們一起做肌力訓練。圖 ／彰化縣衛生局提供
彰化縣長王惠美(前右二)陪社區長輩們一起做肌力訓練。圖 ／彰化縣衛生局提供
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長照衛生所
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