南投縣228敲鐘默哀 受難者家屬籲縣府立碑紀念

2019-02-28 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



228事件今年屆滿72年，南投縣政府今下午2時28分在名間鄉白毫禪寺辦理追思會，默哀敲鐘追思悼念因228事件逝去的英靈，與會的南投縣228關懷協會則籲縣府在竹山設置屬於南投縣受難者的228紀念碑。

而豎立在埔里鎮郊愛蘭橋頭入口處的「圓而不圓」紀念碑，記載且紀念228反抗戰事從台中延伸至埔里的「烏牛欄之役」，昨則有民眾默默在碑前擺放飲料、御飯糰和水果等餐食，且放上點燃香菸簡單祭祀悼念，緬懷不幸犧牲的英靈。

縣府指出，「圓而不圓」紀念碑是紀念由台中青年學生組織的「二七部隊」在埔里和國軍21師對峙至彈盡援絕撤離，也是228最後戰役「烏牛欄之役」，19年前立碑紀念曾追思，今年再次辦理追思會，且將地點移往白毫禪寺。

今天的228事件追思會在擁全縣最大祈福鐘的白毫禪寺辦理，與會人員均先低頭默哀1分鐘，後由住持證守和尚、縣府秘書長洪瑞智、南投縣228關懷協會理事長陳伯三分別叩鐘祈禱，在和平鐘聲中，追思先賢，也祈求台灣和平。

洪瑞智說，透過追思會悼念英靈，更鑑往知來、痛定思痛的敞開反省的大門，讓光照進來，消除歧見與仇恨，藉此撫平歷史傷痛，促進台灣的團結與和平；陳伯三則說，由縣府主辦228追思會是10多年來的第2次，感謝公部門願重新正視。