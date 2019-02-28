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南投縣228敲鐘默哀 受難者家屬籲縣府立碑紀念

2019-02-28 17:57聯合報 記者賴香珊╱即時報導

228事件今年屆滿72年，南投縣政府今下午2時28分在名間鄉白毫禪寺辦理追思會，默哀敲鐘追思悼念因228事件逝去的英靈，與會的南投縣228關懷協會則籲縣府在竹山設置屬於南投縣受難者的228紀念碑。

而豎立在埔里鎮郊愛蘭橋頭入口處的「圓而不圓」紀念碑，記載且紀念228反抗戰事從台中延伸至埔里的「烏牛欄之役」，昨則有民眾默默在碑前擺放飲料、御飯糰和水果等餐食，且放上點燃香菸簡單祭祀悼念，緬懷不幸犧牲的英靈。

縣府指出，「圓而不圓」紀念碑是紀念由台中青年學生組織的「二七部隊」在埔里和國軍21師對峙至彈盡援絕撤離，也是228最後戰役「烏牛欄之役」，19年前立碑紀念曾追思，今年再次辦理追思會，且將地點移往白毫禪寺。

今天的228事件追思會在擁全縣最大祈福鐘的白毫禪寺辦理，與會人員均先低頭默哀1分鐘，後由住持證守和尚、縣府秘書長洪瑞智、南投縣228關懷協會理事長陳伯三分別叩鐘祈禱，在和平鐘聲中，追思先賢，也祈求台灣和平。

洪瑞智說，透過追思會悼念英靈，更鑑往知來、痛定思痛的敞開反省的大門，讓光照進來，消除歧見與仇恨，藉此撫平歷史傷痛，促進台灣的團結與和平；陳伯三則說，由縣府主辦228追思會是10多年來的第2次，感謝公部門願重新正視。

陳也提到，縣內受難者家屬目前約有300多人，以竹山因228事件約16人死亡、逾30人被逮，傷亡最慘重；但縣內唯一的228紀念碑「圓而不圓」紀念的卻非南投受難者，因此籲縣府能在竹山立碑紀念，今也將協會整理的事件資料致贈縣府留存。

南投縣228關懷協會理事長陳伯三（右）今敲鐘悼念，且籲縣府立碑紀念縣內228受難...
南投縣228關懷協會理事長陳伯三（右）今敲鐘悼念，且籲縣府立碑紀念縣內228受難者。記者賴香珊／攝影
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南投縣228關懷協會理事長陳伯三（右）今致贈協會整理的228事件資料給縣府。記者...
南投縣228關懷協會理事長陳伯三（右）今致贈協會整理的228事件資料給縣府。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里圓而不圓紀念碑記載且紀念反抗戰事從台中延伸至埔里的228「烏牛欄之役」...
南投縣埔里圓而不圓紀念碑記載且紀念反抗戰事從台中延伸至埔里的228「烏牛欄之役」。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里「圓而不圓」紀念碑今有民眾擺餐食，放上點燃香菸祭祀，緬懷不幸犧牲的英靈...
南投縣埔里「圓而不圓」紀念碑今有民眾擺餐食，放上點燃香菸祭祀，緬懷不幸犧牲的英靈。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府今下午2時28分在名間鄉白毫禪寺辦理追思會，默哀敲鐘追思悼念因228事...
南投縣政府今下午2時28分在名間鄉白毫禪寺辦理追思會，默哀敲鐘追思悼念因228事件。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府今下午2時28分在名白毫禪寺辦理追思會，默哀敲鐘悼念因228事件逝去的...
南投縣政府今下午2時28分在名白毫禪寺辦理追思會，默哀敲鐘悼念因228事件逝去的英靈。記者賴香珊／攝影
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埔里受難者
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