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高麗菜試辦登記種植 彰化多個農會受理登記僅個位數

2019-02-28 16:53聯合報 記者林敬家╱即時報導

高麗菜常因產銷失衡價格低迷，農委會推出登記保障收入措施，每公斤保證以6元以上收購高麗菜、優先協助加工、外銷等，上半年先以彰雲林、彰化、嘉義、台南等地試辦，但本月21日起到27日開放登記止，彰化縣各農會登記數量相當少，縣府農業處指出，這次試辦以系統測試為主，數據上還未能反應出實際種植狀況。

農委會在今年農曆年前宣布農民種植前預先登記措施，以掌握全台種植面積，讓農民收入有保障，為提高參與登記意願，祭出登記農民可申請有機肥補助。彰化縣為高麗菜主要產區之一，但試辦登記農民並不踴躍，田尾鄉以苗木花卉產業為主，種菜面積較小，僅有一人登記，溪州鄉、竹塘鄉等為縣內主要生產高麗菜產地，也分別只有4人、1人登記。

溪州鄉農會推廣主任鄭岳宗指出，當地裡作高麗菜占8成以上，現在氣溫逐漸升高，種高麗菜的農民相對少，且目前高麗菜價回穩，登記補助農民自然少，目前透過農事小組推廣，並利用與農民代表開會講習時宣導，下半年登記狀況會明朗一些。

竹塘鄉農會總幹事詹光信指出，彰化農民一期稻作剛插完秧，專種蔬菜菜農此時可能輪作其菜類，登記申請的有限，有的農民對政策不夠了解還在觀望，雖預估下半年若高麗價格好，登記的狀況也未必踴躍，但農會會持續推廣，如果高麗菜能像申報水蹈一樣讓產銷正常化，外銷管道暢通，仍有機會改善高麗菜盛產時低價情形。

縣府農業處指出，本月21到27日高麗菜種植面積登記屬系統測試階段，各農會將數量統一登記在農糧署系統上，以統整全國種植總量，系統、流程經修正後，下半年8月開始農民登記將以十天一旬進行統計。

農委會推出高麗菜登記保障收入措施，因目前高麗價格回穩，彰化菜農登記的並不多。記者...
農委會推出高麗菜登記保障收入措施，因目前高麗價格回穩，彰化菜農登記的並不多。記者林敬家／攝影
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農民高麗菜
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