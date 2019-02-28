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影／228連假花博湧人潮 盧秀燕：連假配套措施有信心

2019-02-28 16:24聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

針對這次228連假花博的交通相關配套措施，台中市長盧秀燕說，今年1月1日開放台中市民免費逛花博後，曾遇到元旦連假、春節9天連假，各方面措施都很順暢，因此有信心這次228連假相關配套措施也會非常完整。

228連假花博湧人潮，花舞館前快擠爆了。記者黃仲裕／攝影
228連假花博湧人潮，花舞館前快擠爆了。記者黃仲裕／攝影
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連假花博台中市
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