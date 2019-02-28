櫻花炸裂南投！遊樂園、景區搭櫻潮推優惠搶客

2019-02-28 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



228連續假期今開跑，南投縣不少風景區或遊樂園推春遊優惠搶客，而櫻花仍是這個連假的最大亮點，民眾想要賞櫻、踏青健行可得好好把握時機，同時可透過大眾運輸工具，免去開車勞累之苦，輕鬆前往遊憩。

竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區和仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區櫻花盛綻，而奧萬大現是八重櫻上場，3月由純白色系「霧社櫻」，整個春天賞花季節將持續近3個月，相關花況和訂房資訊可上官網（https://awdonline.forest.gov.tw/）查詢。

杉林溪除粉紅櫻和雪白山櫻沿著加走寮溪兩側盛開，預計粉櫻花期約剩1週，白櫻接著開，此外，還有牡丹綻放迎春，而鬱金香可到228連假結束，另從今至3月3日，凡是搭乘公共運輸進入杉林溪園區遊憩，可享入園優惠價200元。

國姓鄉泰雅渡假村則祭出228連假「屬豬」入園免門票，而且露營也適用，行銷企劃經理李浩瑋說，連假期間住宿不加成，打8折再8折，而園內除溫泉、冷泉，還有原民文化體驗，更有海拔500公尺的天空步道，民眾可俯瞰高空驚險刺激。

而魚池鄉九族文化村櫻花祭活動至3月10日，目前八重櫻正盛開，之後吉野櫻和富士櫻接力盛開，估計10天內會是最佳賞櫻期；唯九族賞櫻重頭戲「賞夜櫻」原訂開放到今天，但因花期延後且方便遊客，延長夜櫻和午後票到3月2日。