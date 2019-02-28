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櫻花炸裂南投！遊樂園、景區搭櫻潮推優惠搶客

2019-02-28 16:20聯合報 記者賴香珊╱即時報導

228連續假期今開跑，南投縣不少風景區或遊樂園推春遊優惠搶客，而櫻花仍是這個連假的最大亮點，民眾想要賞櫻、踏青健行可得好好把握時機，同時可透過大眾運輸工具，免去開車勞累之苦，輕鬆前往遊憩。

竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區和仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區櫻花盛綻，而奧萬大現是八重櫻上場，3月由純白色系「霧社櫻」，整個春天賞花季節將持續近3個月，相關花況和訂房資訊可上官網（https://awdonline.forest.gov.tw/）查詢。

杉林溪除粉紅櫻和雪白山櫻沿著加走寮溪兩側盛開，預計粉櫻花期約剩1週，白櫻接著開，此外，還有牡丹綻放迎春，而鬱金香可到228連假結束，另從今至3月3日，凡是搭乘公共運輸進入杉林溪園區遊憩，可享入園優惠價200元。

國姓鄉泰雅渡假村則祭出228連假「屬豬」入園免門票，而且露營也適用，行銷企劃經理李浩瑋說，連假期間住宿不加成，打8折再8折，而園內除溫泉、冷泉，還有原民文化體驗，更有海拔500公尺的天空步道，民眾可俯瞰高空驚險刺激。

而魚池鄉九族文化村櫻花祭活動至3月10日，目前八重櫻正盛開，之後吉野櫻和富士櫻接力盛開，估計10天內會是最佳賞櫻期；唯九族賞櫻重頭戲「賞夜櫻」原訂開放到今天，但因花期延後且方便遊客，延長夜櫻和午後票到3月2日。

九族文化村表示，除賞櫻外，園區最新遊樂設施西班牙海岸好玩又好美，值得拍照一遊，而228連假期間，櫻花祭優惠門票650元，午後2時30分後可購午後票只要450元不僅一票玩到底，還送日月潭纜車搭乘，可以玩到晚上8時止。

南投縣泰雅渡假村祭出228連假「屬豬」入園免門票，而且露營也適用。圖／泰雅渡假村...
南投縣泰雅渡假村祭出228連假「屬豬」入園免門票，而且露營也適用。圖／泰雅渡假村提供
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南投縣杉林溪休閒渡假園區預計粉櫻盛開花期約剩1週，雪白山櫻將接著開。圖／杉林溪休...
南投縣杉林溪休閒渡假園區預計粉櫻盛開花期約剩1週，雪白山櫻將接著開。圖／杉林溪休閒渡假園區提供
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「屬豬」228假期到泰雅渡假村免門票，園內有海拔500公尺天空步道可俯瞰高空，超...
「屬豬」228假期到泰雅渡假村免門票，園內有海拔500公尺天空步道可俯瞰高空，超刺激。圖／泰雅渡假村提供
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南投縣杉林溪休閒渡假園區除粉紅櫻和雪白山櫻盛開，還有牡丹綻放迎春。圖／杉林溪休閒...
南投縣杉林溪休閒渡假園區除粉紅櫻和雪白山櫻盛開，還有牡丹綻放迎春。圖／杉林溪休閒渡假園區提供
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南投縣杉林溪休閒渡假園區粉紅櫻和雪白山櫻沿著加走寮溪兩側盛開。圖／杉林溪休閒渡假...
南投縣杉林溪休閒渡假園區粉紅櫻和雪白山櫻沿著加走寮溪兩側盛開。圖／杉林溪休閒渡假園區提供
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南投縣九族文化村賞夜櫻原訂開放到今天，但因應花期和連假延長夜櫻和午後票到3月2日...
南投縣九族文化村賞夜櫻原訂開放到今天，但因應花期和連假延長夜櫻和午後票到3月2日。圖／九族文化村提供
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南投縣奧萬大國家森林遊樂區八重櫻正盛放，3月由純白色系「霧社櫻」接力登場。圖／南...
南投縣奧萬大國家森林遊樂區八重櫻正盛放，3月由純白色系「霧社櫻」接力登場。圖／南投林管處提供
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南投縣奧萬大國家森林遊樂區八重櫻正盛放，3月由純白色系「霧社櫻」接力登場。圖／南...
南投縣奧萬大國家森林遊樂區八重櫻正盛放，3月由純白色系「霧社櫻」接力登場。圖／南投林管處提供
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南投縣九族文化村目前除櫻花祭外，園區最新遊樂設施西班牙海岸好美又好玩。圖／九族文...
南投縣九族文化村目前除櫻花祭外，園區最新遊樂設施西班牙海岸好美又好玩。圖／九族文化村提供
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南投縣奧萬大國家森林遊樂區櫻花正盛放，今年3月可望再見純白霧社櫻去年盛綻模樣。圖...
南投縣奧萬大國家森林遊樂區櫻花正盛放，今年3月可望再見純白霧社櫻去年盛綻模樣。圖／南投林管處提供
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連假櫻花賞櫻
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