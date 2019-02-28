花博紀念商品 吉祥物紀念T及絨毛玩偶最夯

2019-02-28 16:34 中央社 台中28日電



台中花博參觀人數突破500萬人次，花博紀念商品也跟著熱賣，台中市政府今天根據統計指出，其中以印有吉祥物石虎家族與歐米馬的紀念T恤及絨毛玩偶系列商品名列前二名。

台中市經發局指出，花博紀念商品自開幕以來，已開發超過650項商品，根據統計，10大暢銷系列商品依序為：吉祥物紀念T恤、絨毛玩偶、吸管杯、夾鏈袋、棒球帽、石虎明信片、襪子、3D木型公仔立體拼圖、L夾、紀念傘。

10大暢銷商品中，各款吉祥物紀念T恤穩居暢銷排行榜第一名；吉祥物絨毛玩偶熱賣程度則緊追在後，平均每天能賣出上百隻。

經發局表示，吉祥物石虎家族模樣可愛，擄獲大小朋友的心，圓滾滾的虎爸絨毛玩偶受各年齡層喜愛，是銷售數量最高的玩偶，而幽默風趣的歐米馬擁有大批女性粉絲，來虎則是小朋友的最愛。

花博紀念品店林姓店長說，寒假及開學時間，學生族群相當捧場，夾鏈袋、L夾、彩色鉛筆、吊飾筆、滑鼠墊等文具類商品銷售量有明顯上升。色彩鮮明略帶透明感的吸管杯，好看又實用，更是學齡孩童的最愛，搶佔排行榜第三名。另外，來虎圖案設計的MIT棉質襪，討喜又俏皮，是許多家長為小朋友選購開學衣物的最佳選擇。

為讓遊客進一步認識保育類動物石虎，市府開發一系列石虎真實照片製成的明信片，相當暢銷。此外，還有與台中在地廠商大振豐洋傘合作販賣石虎手繪傘、花博意象傘、吉祥物紀念傘，希望藉由印上石虎圖樣的日常生活用品，象徵為石虎棲地撐起「保護傘」，喚起對石虎保育的重視。