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專題／川金二會取消簽署協定 川普開記者會接受提問

櫻花、紫藤好美 武陵農場遊客塞爆

2019-02-28 15:15聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

武陵農場櫻花季交管剛結束，228連假首日吸引大批遊客上山賞花，上午一度大塞車，從武陵農場門口一路塞到台7甲線，車陣蔓延5公里，停車場也一位難求，直到過中午後才疏散。公路總局建議，往武陵若遇到塞車，建議先去附近的福壽山農場等景點，以免塞車掃興。

武陵農場表示，目前紫藤花開放約6成，花期到3月下旬，各色櫻花仍盛開，白色的霧社櫻花、深紅色的琉球緋寒櫻等，但櫻花花期只到3月初，賞花要把握機會。

武陵農場櫻花季交管剛過，今天上午大批小客車上山，前往武陵農場賞花，公路總局表示，今上午往武陵農場的道路走走停停，最嚴重時上午11點武陵農場停車場一位難求，車陣從武陵農場門口一路堵到台7甲線，塞車蔓延5公里。

武陵農場表示，櫻花季平日入園約4000多人，假日約6000多人，228連假首日入園人數與花季假日相當，上午一度大排長龍，過中午後人車逐漸紓解。

公路總局建議，櫻花季交管已過，但連假人潮仍多，建議民眾前往武陵農場賞花，如果遇到大塞車，建議先前往其他景點，例如梨山、福壽山農場等處，也有櫻花可欣賞，以免塞在車陣中。武陵農場建議，上午車潮較多，連假前兩天也比較擁擠，建議遊客可避開塞車時段。

武陵農場櫻花季到3月中旬，但交管已結束，228連假吸引大批遊客賞花。圖／武陵農場...
武陵農場櫻花季到3月中旬，但交管已結束，228連假吸引大批遊客賞花。圖／武陵農場提供
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武陵農場櫻花季交管結束，228連假首日湧入大批車潮，一度從武陵門口塞到台7甲線，...
武陵農場櫻花季交管結束，228連假首日湧入大批車潮，一度從武陵門口塞到台7甲線，車陣蔓延5公里，過中午才疏散。圖／公路總局提供
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武陵農場櫻花季交管結束，228連假首日湧入大批車潮，一度從武陵門口塞到台7甲線，...
武陵農場櫻花季交管結束，228連假首日湧入大批車潮，一度從武陵門口塞到台7甲線，車陣蔓延5公里，過中午才疏散。圖／公路總局提供
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武陵農場紫藤花開，228連假吸引大批遊客賞花，車潮一度從武陵農場門口塞到台7甲線...
武陵農場紫藤花開，228連假吸引大批遊客賞花，車潮一度從武陵農場門口塞到台7甲線，車陣蔓延5公里，過中午後已逐漸疏散。圖／武陵農場提供
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武陵農場櫻花季塞車
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