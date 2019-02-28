櫻花、紫藤好美 武陵農場遊客塞爆

2019-02-28 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



武陵農場櫻花季交管剛結束，228連假首日吸引大批遊客上山賞花，上午一度大塞車，從武陵農場門口一路塞到台7甲線，車陣蔓延5公里，停車場也一位難求，直到過中午後才疏散。公路總局建議，往武陵若遇到塞車，建議先去附近的福壽山農場等景點，以免塞車掃興。

武陵農場表示，目前紫藤花開放約6成，花期到3月下旬，各色櫻花仍盛開，白色的霧社櫻花、深紅色的琉球緋寒櫻等，但櫻花花期只到3月初，賞花要把握機會。

武陵農場櫻花季交管剛過，今天上午大批小客車上山，前往武陵農場賞花，公路總局表示，今上午往武陵農場的道路走走停停，最嚴重時上午11點武陵農場停車場一位難求，車陣從武陵農場門口一路堵到台7甲線，塞車蔓延5公里。

武陵農場表示，櫻花季平日入園約4000多人，假日約6000多人，228連假首日入園人數與花季假日相當，上午一度大排長龍，過中午後人車逐漸紓解。