東溝大排整治壞生態？彰縣府：疏伐保留綠樹與棲地

2019-02-28 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化東溝排水堤岸現況。圖／彰化縣政府提供 分享 facebook 彰化縣溪湖鎮和埔鹽鄉交界的東溝排水溝渠七百公尺河堤，排水保護標準約為2到10年通洪斷面，彰化縣政府向中央爭取經費改善，但環團主張應保留該該區段的水域景觀，但居民也擔心大雨一來堤岸崩壞，會有溢堤風險。

東溝排水為員林大排水系統支流，總長約10.9公里，縣府依排水治理計畫，向中央爭取改善，目前已獲中央核定經費包含用地取得約九千萬，不過目前堤岸周遭常遭民眾丟棄垃圾，環境髒亂，環團網路上號召民眾淨溪護岸。

彰化環保聯盟總幹事施月英指出，該堤岸樹木之間盤根錯節，樹的密度之高，緊緊保護著堤岸，也有翠鳥族群，應保留下來，應在不破壞景觀前提下整治。地方民眾則擔心現況土堤安全性及周邊環境髒亂。