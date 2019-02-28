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東溝大排整治壞生態？彰縣府：疏伐保留綠樹與棲地

2019-02-28 13:03聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化東溝排水堤岸現況。圖／彰化縣政府提供
彰化東溝排水堤岸現況。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣溪湖鎮和埔鹽鄉交界的東溝排水溝渠七百公尺河堤，排水保護標準約為2到10年通洪斷面，彰化縣政府向中央爭取經費改善，但環團主張應保留該該區段的水域景觀，但居民也擔心大雨一來堤岸崩壞，會有溢堤風險。

東溝排水為員林大排水系統支流，總長約10.9公里，縣府依排水治理計畫，向中央爭取改善，目前已獲中央核定經費包含用地取得約九千萬，不過目前堤岸周遭常遭民眾丟棄垃圾，環境髒亂，環團網路上號召民眾淨溪護岸。

彰化環保聯盟總幹事施月英指出，該堤岸樹木之間盤根錯節，樹的密度之高，緊緊保護著堤岸，也有翠鳥族群，應保留下來，應在不破壞景觀前提下整治。地方民眾則擔心現況土堤安全性及周邊環境髒亂。

縣府水資處表示，工程設計前多次現地調查也與當地村里長、環保團體交流，東溝排水改善計畫除了滿足排水防洪能力應有斷面寬度外，也兼顧河防安全及環境保育，工程將針對目前東溝排水基腳沖刷嚴重區域施作重力式護岸，作為基礎保護，上邊坡植栽儘可能不移除並配合樹木疏伐，留給樹木更好的生長空間，生態檢核調查疑似蟹類棲地約100公尺範圍維持現況保留，也會改善環境髒亂，營造東溝排水水岸環境品質。

東溝排水堤岸周遭常有民眾丟棄垃圾，縣府將與整治計畫一併改善。圖／彰化縣政府提供
東溝排水堤岸周遭常有民眾丟棄垃圾，縣府將與整治計畫一併改善。圖／彰化縣政府提供
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東溝排水堤岸周遭常有民眾丟棄垃圾。圖／彰化縣政府提供
東溝排水堤岸周遭常有民眾丟棄垃圾。圖／彰化縣政府提供
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