漫遊集集小鎮 鐵道單車窯燒採果樂

2019-02-28 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



集集支線旁的綠色隧道，是民眾騎單觀看火車經過的好地點。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 南投縣面積最小的鄉鎮－集集，再次獲選交通部觀光局「2019年小鎮漫遊年．經典小鎮」殊榮，也是南投縣唯一推薦入選的小鎮，除有鐵道、單車、窯燒，還盛產全國著名的山蕉，集集鎮也正在積極推動採集水果（芭樂、紅龍果）與捏陶等親子體驗活動，遊客在充滿綠意與世無爭的寧靜小鎮裡，可以細細品味在地風光，體驗濃厚人情味。

●入選2019年經典小鎮

集集鎮2012年入選全國十大觀光小城，為了迎接「2019年小鎮漫遊年」，正在舉行最富小鎮特色的「集集鄉土燈會」，不妨搭乘台鐵集集支線，換騎單車漫遊綠色隧道，沿途順遊傳承三代的添興窯陶藝，再來尋訪集元果觀光工廠、集集火車站、明新書院以及武昌宮泰順廊橋。

●集集線 全台最長鐵路支線

鐵路支線集集線，在百年前配合日月潭水力電氣工事興建，不但是全台最長的鐵路支線，更是南投縣唯一的客運路線，現已轉型旅遊路線；九二一大地震時，集集線一度毀壞嚴重，復原後目前配合前瞻基礎建設，現可自田中車站新闢田中支線抵達高鐵彰化站。

位於集集鎮的全國唯一農委會特有生物保育中心，不但設有野生動物急救站、保育教育館、楓香步道、各式植物生態園區等，更展示台灣野生動植物及特殊生態系，讓遊客漫步於小鎮之餘，更可以透過教育及休閒的多功能場域，認識台灣島上特有的動植物，如石虎、蝴蝶、昆蟲等。

●樟腦出張所 見證往日光輝

集集鎮公所表示，鎮內文化資產老建築頗多，成立於1934年的集集樟腦出張所，是因應樟腦事業專賣需求而設立的地方辦事處，樟腦產業全盛時期，負責鄰近魚池、竹山、水里、中寮、鹿谷等地樟腦寮製造與交易，戰後樟腦產業逐漸被香蕉等外銷貿易取代，直到2007年林務局員工遷出，房舍轉手歷史反映樟腦產業興衰，也見證集集往日光輝，是鎮內重要文資。

●特產山蕉 昔日本皇室指定

吃過香蕉一定要試試集集的山蕉，不但昔日是日本皇室指定享用的台灣香蕉，獨特的香氣絕對與南部蕉不同，集集鎮的集元果觀光工廠（JiJi BANANA）擁有全台唯一的山蕉生態園區，有世界各國的香蕉種苗，及沙坑、球池區；還可DIY彩繪蕉苗、製作山蕉點心；也能享用輕食及挑選伴手禮。

●全台歷史最悠久「活」蛇窯