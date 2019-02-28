埔里校園圖書館社區化 埔小、宏中共讀站同日啟用

2019-02-28 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣近年積極推廣全民閱讀，埔里鎮宏仁國中和埔里國小將舊圖書館規劃改造成社區共讀站，昨同日揭牌啟用，可望提升大埔里地區共讀共學風氣，更有助於學校走社區化，鼓勵民眾走進且善用校園資源。

縣府教育處長李孟珍說，透過前瞻經費補助修建縣內校園圖書館，家長能帶孩子到社區共讀站閱讀，而親子、祖孫共讀促進世代間和諧，對家庭教育功能有所助益，去年已設計改造19間共讀站，未來2年將持續建置39處，總經費上億元。

昨啟用的埔里國小和宏仁國中社區共讀站均是利用舊有的圖書館場域進行改善，總經費分別為280萬和250萬元，其中教育部均補助200萬，再由縣府自籌80萬元和50萬元，打造學校圖書館成為社區的書香便利站。

宏仁國中校長李孟桂說，校內圖書館在921地震後重建，原位在操場旁採光佳且極富藝文氣息，但近20年來書籍典藏和增加，閱讀空間顯得擁擠雜亂，透過共讀站工程重新調整，除提升館藏能力，更以明亮舒適空間吸引民眾邁向終身閱讀。

埔里國小校長鐘森雄則說，空間經改善後營造出更棒的閱讀氛圍和空間，可提高孩童看書興趣，從「閱讀」變成「悅讀」，更樂意親近書籍，之後也會開放學校圖書館提供社區民眾和家長就近利用，更透過親子共讀進而提升學童閱讀力。