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快來看真的「魯冰花」！南投鹿谷茶區百花齊放

2019-02-28 09:08聯合報 記者黑中亮╱即時報導

很多人看過電影「魯冰花」，但較少人看過魯冰花的原貌，農委會茶葉改良場近來推廣在茶園行間種植綠肥作物「魯冰花」，每當2月盛開期，遠眺茶園間宛如電影「魯冰花」的情境，亦提供觀光休閒地景，吸引大批遊客停駐拍照。

冬季休耕期，農民一般會種植向日葵、小油菊、大波. 斯菊、黃波斯菊、百日草、萬壽菊、青葙等開花植物，既能美化環境，並於春季創造出多采多姿的花海，提供茶園觀光休閒地景風貌。

茶葉改良場表示，大家耳熟能詳的魯冰花，學名為羽扇豆，為綠肥作物之一，其根系發達又具有固氮能力，可增加土壤氮素及改善土壤結構，為早期茶樹氮肥的主要來源，近來鹿谷茶區，茶園行間所種植的魯冰正值開花期，凍頂工作站也利用魯冰進行「TEA」排字，搭配大波斯菊點綴，讓茶園友善耕作維持土壤地力外，同時可淨化空氣。

而魯冰花最常見的黃花品種，是在1926年自日本引進，近年來引進的品種越來越多，除了生長力強的黃花品種，也有白花與紫花品種，間植在茶園行間，利用茶樹冬季休眠期間栽種，塑造出繽紛又多樣的景觀風貌，目前經常在南投鹿谷茶區，以及北部如坪林、石碇、文山與龍潭茶區可見。

茶改場並說，由於茶樹生長需要較多氮肥，魯冰因屬豆科類綠肥作物，具有與根瘤菌共生的生物固氮能力，在茶行間種植可增加土壤氮素的供給，魯冰相較其他綠肥作物具有喜好酸性土壤、耐寒和耐旱及生長力強等特性，成長後將植體翻埋入土壤可作為肥料，對恢復土壤地力及改善土壤理化性質多有助益。

魯冰花原來是茶樹重要綠肥植物，鹿谷茶農農民藉以改善土壤，更創造百花齊放的地貌。記...
魯冰花原來是茶樹重要綠肥植物，鹿谷茶農農民藉以改善土壤，更創造百花齊放的地貌。記者黑中亮／攝影
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魯冰花原來是茶樹重要綠肥植物，鹿谷茶農農民藉以改善土壤，更創造百花齊放的地貌。記...
魯冰花原來是茶樹重要綠肥植物，鹿谷茶農農民藉以改善土壤，更創造百花齊放的地貌。記者黑中亮／攝影
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魯冰花原來是茶樹重要綠肥植物，鹿谷茶農農民藉以改善土壤，更創造百花齊放的地貌。記...
魯冰花原來是茶樹重要綠肥植物，鹿谷茶農農民藉以改善土壤，更創造百花齊放的地貌。記者黑中亮／攝影
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