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李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

幫彰化南瑤宮媽祖按讚 免費喝一杯進香咖啡

2019-02-27 23:23聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化南瑤宮定3月24日（農曆2月18日）至3月30（農曆2月24日），7天6夜的「徒步百年古香路」之旅。彰化市陳俊德醫師為配合進香活動，也連續5年推出「幫媽祖打卡按讚　免費咖啡送你」活動。

陳俊德醫師結合志工，即日起至3月23日為期一個月，每天傍晚4點至7點，在彰化大戲院斜對面設咖啡檯，讓民眾在場打卡按讚免費喝咖啡，歡迎民眾相揪來喝杯咖啡，或體驗一日志工煮咖啡。

陳俊德醫師是極為虔誠的南瑤宮媽祖信徒，幾年來不僅送咖啡、全程參與媽祖進香行程，更委由藝術家設計「青花遶境圖杯」文創品，同時策劃舉辦過「出彰化城」藝術展以及「六大古廟之行」等活動，推廣與提升禡祖信仰的文化意涵！

陳俊德醫師表示，有關打卡按讚免費送咖啡的活動，除了在位於中正路二段146號固定咖啡檯持續進行一個月之外，另自3月24日笨港進香啟程之外，另會安排一輛行動咖啡車，跟著進香的隊伍南下，讓信眾定點按讚喝咖啡；同時，也舉辦寄「進香耳掛包咖啡」給媽祖信眾親友的活動，以推廣南瑤宮的媽祖信仰。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，是台灣信徒組織規模最大的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一個進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，有關前往笨港進香的活動，是由南瑤宮十個媽會以三年為一輪，除新大媽會依慣例不主辦之外，其餘九個媽會分三組，分年輪辦笨港進香事宜，今年是輪由老大媽會、老四媽會與聖四媽會等3個媽會合辦。

彰化市醫師陳俊德醫師(左) 除了推出南瑤宮笨港進香打卡按讚免費送咖啡之外，也舉辦...
彰化市醫師陳俊德醫師(左) 除了推出南瑤宮笨港進香打卡按讚免費送咖啡之外，也舉辦寄「進香耳掛包咖啡」給媽祖信眾親友的活動，南瑤宮管理人號市長林世賢表達感謝。照片／彰化市公所提供
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咖啡南瑤宮媽祖
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