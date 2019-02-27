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彰化縣海岸最後的淨土 漢寶濕地發現帶鰕虎罕見魚種

2019-02-27 22:34聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣擁有台灣最美的潮間帶，漢寶濕地被形容是最後的桃花源秘境，海洋生態豐富；精誠中學生物老師李志穎最近帶學生探訪濕地時，發現罕見的帶鰕虎，趕緊拿相機拍照，並捕捉數尾飼養觀察。李志穎說，這次發現俗稱「海沙溜」的帶鰕虎，農委會的台灣魚類資料庫至今沒有任何紀錄。

「2004年間有人表示在北海岸看到，但沒拍照，因而無法列入紀錄，能在漢寶濕地發現帶鰕虎族群悠游，非常難得。」李志穎是國內知名的生物老師，長期觀察八卦山台地和彰化縣海岸生態，有多本著作被彰師大圖書館收藏。他說，早期台灣有句俚語「抓一畚箕苦甘仔，不如一尾草魚」，意思是苦甘仔太小隻了，苦甘仔就是鰕虎科屬魚種，帶鰕虎也是苦甘仔的一種，又叫海沙溜。

除帶鰕虎，李志穎也發現5、6種很像一朵花的縱條磯海葵、橘條綠海葵，直徑最長10公分，最小才2公分，也看到俗稱海錢、沙錢的扁平蛛網海膽，直徑約4、5公分，都是很少見的生物，證明漢寶濕地真的生態很豐富，希望縣府能重視與保護彰化縣潮間帶這處最後的淨土。

「彰化縣北有彰濱工業區，南有六輕工業區，漢寶濕地位在中間，加上附近沒有工廠和河川，是彰化縣沿海最後的淨土。」李志穎說，他帶學生到濕地觀察海洋生態，抓鰻苗時，學生突然驚呼看到海中有不少很像泥鰍的奇怪魚種，他捕捉幾隻帶回飼養研究，並與台北市長期觀察台灣沿海生態的好友周銘泰分享，確認是台灣尚未紀錄的帶鰕虎。

李志穎說，海沙溜是長條形，體長只有5至7公分，早期台灣的河流和沿岸很常見，因腹鰭成吸盤狀，在激流和潮起潮落時，會緊緊吸附在石頭，吃底生動物；以前很多人捕撈，炸一炸很好吃，如今因河川汙染，幾已絕跡。

生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到俗稱「苦甘仔」的海沙溜，長度約5公分，列入20...
生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到俗稱「苦甘仔」的海沙溜，長度約5公分，列入2019年記錄的新物種。照片／周銘泰提供
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生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到台灣沿海不多見縱條磯海葵。照片／李志穎提供
生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到台灣沿海不多見縱條磯海葵。照片／李志穎提供
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生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到扁平蛛形海膽。照片／李志穎提供
生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到扁平蛛形海膽。照片／李志穎提供
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生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地發現台灣沿海不多見的扁平蛛網海膽。照片／李志穎提供
生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地發現台灣沿海不多見的扁平蛛網海膽。照片／李志穎提供
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生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到台灣沿海不多見橘條綠海葵。照片／李志穎提供
生物老師李志穎在彰化縣漢寶濕地拍到台灣沿海不多見橘條綠海葵。照片／李志穎提供
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濕地海葵
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