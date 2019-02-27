彰化縣海岸最後的淨土 漢寶濕地發現帶鰕虎罕見魚種

2019-02-27 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣擁有台灣最美的潮間帶，漢寶濕地被形容是最後的桃花源秘境，海洋生態豐富；精誠中學生物老師李志穎最近帶學生探訪濕地時，發現罕見的帶鰕虎，趕緊拿相機拍照，並捕捉數尾飼養觀察。李志穎說，這次發現俗稱「海沙溜」的帶鰕虎，農委會的台灣魚類資料庫至今沒有任何紀錄。

「2004年間有人表示在北海岸看到，但沒拍照，因而無法列入紀錄，能在漢寶濕地發現帶鰕虎族群悠游，非常難得。」李志穎是國內知名的生物老師，長期觀察八卦山台地和彰化縣海岸生態，有多本著作被彰師大圖書館收藏。他說，早期台灣有句俚語「抓一畚箕苦甘仔，不如一尾草魚」，意思是苦甘仔太小隻了，苦甘仔就是鰕虎科屬魚種，帶鰕虎也是苦甘仔的一種，又叫海沙溜。

除帶鰕虎，李志穎也發現5、6種很像一朵花的縱條磯海葵、橘條綠海葵，直徑最長10公分，最小才2公分，也看到俗稱海錢、沙錢的扁平蛛網海膽，直徑約4、5公分，都是很少見的生物，證明漢寶濕地真的生態很豐富，希望縣府能重視與保護彰化縣潮間帶這處最後的淨土。

「彰化縣北有彰濱工業區，南有六輕工業區，漢寶濕地位在中間，加上附近沒有工廠和河川，是彰化縣沿海最後的淨土。」李志穎說，他帶學生到濕地觀察海洋生態，抓鰻苗時，學生突然驚呼看到海中有不少很像泥鰍的奇怪魚種，他捕捉幾隻帶回飼養研究，並與台北市長期觀察台灣沿海生態的好友周銘泰分享，確認是台灣尚未紀錄的帶鰕虎。