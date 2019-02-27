南投新祕境 雙龍景觀吊橋今夏挑戰你的膽量

2019-02-27 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



走在谷深逾120公尺，相當於40層樓高的吊橋上，早已讓人腳心發麻、腿軟，南投信義鄉的雙龍景觀吊橋更橫跨在開闊山谷中，跨距長達350公尺的橋身，沒有膽量的人，根本很難挑戰這座「令人髮指」祕境新景點，結合長達1公里的雙龍步道，是南投境內具備挑戰級的旅遊景點。

原本是座水管橋的雙龍吊橋，是從雙龍瀑布引水供村民飲用灌溉的橋體，由於跨距長度、懸高夠深，常常有遊客偷偷前來試膽，甚至成為不少網美的最愛，是國內挑戰度最高的一座吊橋，南投縣長林明溱兩年就來此踩勘，先行驗收起伏極大的雙龍步道，並同意斥資6000多萬元修繕興建成為行人吊橋，橋下則是讓人雙腳發麻的深谷，目前山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。

林明溱說，雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，新橋體主要沿著原有的水管橋上方興建，預計3月間將架起鋼索，4月進行橋面鋪設，雙龍吊橋很快可以和大家見面。