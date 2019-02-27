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南投新祕境 雙龍景觀吊橋今夏挑戰你的膽量

2019-02-27 20:52聯合報 記者黑中亮╱即時報導

走在谷深逾120公尺，相當於40層樓高的吊橋上，早已讓人腳心發麻、腿軟，南投信義鄉的雙龍景觀吊橋更橫跨在開闊山谷中，跨距長達350公尺的橋身，沒有膽量的人，根本很難挑戰這座「令人髮指」祕境新景點，結合長達1公里的雙龍步道，是南投境內具備挑戰級的旅遊景點。

原本是座水管橋的雙龍吊橋，是從雙龍瀑布引水供村民飲用灌溉的橋體，由於跨距長度、懸高夠深，常常有遊客偷偷前來試膽，甚至成為不少網美的最愛，是國內挑戰度最高的一座吊橋，南投縣長林明溱兩年就來此踩勘，先行驗收起伏極大的雙龍步道，並同意斥資6000多萬元修繕興建成為行人吊橋，橋下則是讓人雙腳發麻的深谷，目前山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。

林明溱說，雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，新橋體主要沿著原有的水管橋上方興建，預計3月間將架起鋼索，4月進行橋面鋪設，雙龍吊橋很快可以和大家見面。

觀光處長王源鍾表示，雙龍景觀吊橋工程，位於偏遠山區，不但招標遇到多次流標，且施工困難，完工後將由縣府營運管理，並在雙龍橋附近規畫設置轉運站，遊客到雙龍景觀吊橋遊玩，以後得搭接駁車上下山，但目前到雙龍景觀吊橋，路窄且危險，還有很多地方待改善，呼籲民眾勿私闖上山，或跑到景觀吊橋下方的雙龍水管橋遊玩，以免發生危險。

雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，今天夏天將...
雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，今天夏天將是南投縣最新的挑戰級景點。記者黑中亮／攝影
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雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，今天夏天將...
雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，今天夏天將是南投縣最新的挑戰級景點。記者黑中亮／攝影
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雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，今天夏天將...
雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，今天夏天將是南投縣最新的挑戰級景點。記者黑中亮／攝影
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吊橋林明溱
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