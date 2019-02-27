柯呈枋到任就請假選舉引綠營批評 中市府：依規定請假

2019-02-27 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



前彰化縣政府副縣長柯呈枋獲國民黨提名參加彰化縣立委補選，台中市長盧秀燕聘為市府參事，到任後隨即請假投入選舉。

民進黨團總召李天生今高舉「尋人啟事」海報，要求市府澄清柯呈枋是否正常上班，呼籲柯呈枋毅然辭職參選，不要延誤市政，並批市長盧秀燕指稱財政拮据，緊縮福利，明知柯呈枋將投入選舉，還聘他出任參事高位，領取台中市民的納稅錢，這種作法如何向市民交代？要求盧秀燕説明。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，盧秀燕市長明知柯姓候選人將投入選舉，卻聘任他擔任參事高官、放任請假做領高薪？如此利用台中市政府公器，是否有明顯拿台中市的公帑，介入彰化縣選舉之嫌？

李天生説，柯呈枋今年1月20日到職，擔任市府13等參事，到任後隨即多次請假投入選戰。

李天生説雖柯呈枋可請假，但已要參選還到台中市府任職，不僅影響業務推動，對台中市民並不公平，大家希望知道，柯呈枋到底有沒有正常上班？

李天生表示，柯呈枋有權利請假參選，不過明知要參選立委，卻還要先占據台中市政府高階文官職缺，當選即拍屁股走人，如果落選還可返回任職，坐領高薪，為避免影響市政業務動，建議柯呈枋還是毅然辭職，專心參選。