身障者接受職訓 再造就業第二春

2019-02-27 19:03 中央社 台中27日電



台中市政府勞工局持續推動身心障礙者職訓及輔導就業，就業率達6成。因車禍脊椎受傷無法從事勞力工作的國治，在拼布老師洪美月的指導下，如今成為教學好助手。

台中市勞工局長吳威志表示，為增進身障者就業率，勞工局每年主動結合地區產業特性及人力需求，規劃多元身心障礙者職業訓練專班，透過專班訓練，奠定身障者專業技能，結訓後輔導就業，自103年至去年底已輔導223名身心障礙學員就業，就業率達6成。

41歲的國治，原本在傳統產業工作，需要操作工具機台及搬重物，他表示，10多年前因為發生車禍，導致脊椎受傷，漸漸無法再從事勞力工作，而考慮轉型做其他工作。

國治指出，去年他看到勞工局開辦的身障者職訓班課程，因為對文創商品有興趣，而從去年7月到10月報名參加手工藝創作班，以前自己就喜歡畫畫，只是現在是在布上作畫，邊做邊學，每完成一件作品就讓他很有成就感與滿足感，未來他將朝教學及創業方向努力。

指導國治的拼布老師洪美月指出，國治受訓期間非常熱心幫忙教其他同學，很有耐心，而且學習力、領悟力及設計力有別一般學生，未來國治可以成為手作拼布老師協助教學。

洪美月表示，其實在拼布的相關產業，目前很缺人力，她覺得身障者在受訓過程中會更珍惜這種資源，透過學習技能再納入社會，也能讓受訓者從中學習跟別人如何互動融入社會，為進職場做好準備，一旦學會技能更可靠自己能力養活自己，她很開心能夠幫忙。

台中市勞工局今年度將開辦餐飲服務、組裝作業員、清潔服務、手工藝創作、按摩、行政文書等6種課程，預計招收68名身心障礙學員，只要通過評估，即可享受公費參訓。