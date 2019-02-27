親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台賞燈會資訊
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／體重55公斤45年不變 揭美魔女凍齡秘方

因緣到了！王金平3月7日宣布參選總統

身障者接受職訓 再造就業第二春

2019-02-27 19:03中央社 台中27日電

台中市政府勞工局持續推動身心障礙者職訓及輔導就業，就業率達6成。因車禍脊椎受傷無法從事勞力工作的國治，在拼布老師洪美月的指導下，如今成為教學好助手。

台中市勞工局長吳威志表示，為增進身障者就業率，勞工局每年主動結合地區產業特性及人力需求，規劃多元身心障礙者職業訓練專班，透過專班訓練，奠定身障者專業技能，結訓後輔導就業，自103年至去年底已輔導223名身心障礙學員就業，就業率達6成。

41歲的國治，原本在傳統產業工作，需要操作工具機台及搬重物，他表示，10多年前因為發生車禍，導致脊椎受傷，漸漸無法再從事勞力工作，而考慮轉型做其他工作。

國治指出，去年他看到勞工局開辦的身障者職訓班課程，因為對文創商品有興趣，而從去年7月到10月報名參加手工藝創作班，以前自己就喜歡畫畫，只是現在是在布上作畫，邊做邊學，每完成一件作品就讓他很有成就感與滿足感，未來他將朝教學及創業方向努力。

指導國治的拼布老師洪美月指出，國治受訓期間非常熱心幫忙教其他同學，很有耐心，而且學習力、領悟力及設計力有別一般學生，未來國治可以成為手作拼布老師協助教學。

洪美月表示，其實在拼布的相關產業，目前很缺人力，她覺得身障者在受訓過程中會更珍惜這種資源，透過學習技能再納入社會，也能讓受訓者從中學習跟別人如何互動融入社會，為進職場做好準備，一旦學會技能更可靠自己能力養活自己，她很開心能夠幫忙。

台中市勞工局今年度將開辦餐飲服務、組裝作業員、清潔服務、手工藝創作、按摩、行政文書等6種課程，預計招收68名身心障礙學員，只要通過評估，即可享受公費參訓。

身障者勞工局台中市
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

埔里逐燈祭竹牌樓變竹撲滿 150個5日起免費送

2019-02-27 18:54

中市3月1日起愛金卡乘公車 享10公里免費

2019-02-27 16:13

228連假高鐵台中站交通分流管制 彰化南投朋友要注意

2019-02-27 14:21

遭疑公帑介入選舉 中市府：尊重柯呈枋參政權

2019-02-27 14:10

彰化興建二二八紀念物 王惠美點頭同意　

2019-02-27 13:57

台中74號中清地下道施工 3月4日到4月30日深夜到清晨封閉

2019-02-27 12:06

影╱台中后里泰安櫻花季櫻花全開 快來看！

2019-02-27 10:30

暖冬少雨枇杷減產 農民勤疏果更凸顯農業缺工

2019-02-27 09:19

清境高空觀景步道吸人潮 二期工程預計4月底完工

2019-02-27 08:11

埔里微型園區開發 監委緊盯

2019-02-26 23:56

中興堂舞台有「雷」 台中中山堂管理優

2019-02-26 23:36

空有「街友條例」 權責劃分紊亂

2019-02-26 23:35

遊民占住台中火車站 市民投訴

2019-02-26 23:30

表演藝術場館營運大不易 台體大想幫「中興堂」找媽

2019-02-26 23:25

想幫中興堂找「媽媽」 台體大坦言：場館營運非專業

2019-02-26 23:18

補政府的不足 仲介業者組慈善團為弱勢移工勸募

2019-02-26 22:42

泰安岩見證社頭發展和多元信仰 不敵歲月和白蟻蛀蝕

2019-02-26 19:13

這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

2019-02-27 11:50

桃園市警察特別福利！ 3月1日起將可放「生日假」

2019-02-26 21:06

廖天隆告別式 嘉市議員幾乎全到送最後一程

2019-02-27 10:05

台中74號中清地下道施工 3月4日到4月30日深夜到清晨封閉

2019-02-27 12:06

228連假來台南 浪漫追花海還能拔蘿蔔

2019-02-27 09:22

基隆市府發優惠券2000張刺激買氣 買越多折越多

2019-02-27 14:17

台南市輕軌新建有變？ 議員高雄考察財務難負擔

2019-02-26 20:54

竹北「送肉粽」終點只到溪邊遭轟 文興里長：一定送到海邊

2019-02-27 15:52

桃林鐵路變休憩亮點 將打造星光鐵馬道

2019-02-26 23:20

高雄自立陸橋服務42年 二二八起將走入歷史

2019-02-27 08:16

清境高空觀景步道吸人潮 二期工程預計4月底完工

2019-02-27 08:11

韓國瑜被放鳥 蔡適應：見完面再公布，中國就來不及打壓

2019-02-27 15:57

社子島開發案再惹民怨 居民怒斥「滅村是柯禍」

2019-02-27 11:43

桃園市警察休「生日假」 後天上路

2019-02-26 23:44

雲林產量青黃不接 蕉價異常低迷農民反彈

2019-02-27 13:24

廠商誤用google街景圖對照 竟劃設出烏龍停車格

2019-02-27 15:14

影╱台中后里泰安櫻花季櫻花全開 快來看！

2019-02-27 10:30

喜樂時代影城永和比漾店 228開幕看電影1元

2019-02-26 22:54

228花蓮旅客爆量 警祭出「元首級」交通疏導措施

2019-02-27 13:34

228連假到宜花 這樣走省時省錢

2019-02-26 23:52

台灣女婿用行動拍下最美風景 捐出數百台老相機做公益

2019-02-27 11:19

慢！1公里路5支測速照相 基隆中山一、二路陸續啟用

2019-02-27 12:21

台灣船園區明開幕 黃偉哲宣布台南市民前3月免費入園

2019-02-27 14:25

台灣燈會228輸運 留車不留人

2019-02-26 22:57

日月潭推即時花況、10秘景 拚遊客回流

2019-02-26 23:48

議員：淡海輕軌3問題 捷局：考慮增雨遮

2019-02-26 23:57

基隆路、松隆路口3月12日起新交管 試辦3個月

2019-02-26 23:50

遊民占住台中火車站 市民投訴

2019-02-26 23:30

一手拿槍一手寫詩 高雄24歲警曾得文學獎

2019-02-26 21:54

228連假台68南寮接台15南今晚封 台66入中山高南明天封

2019-02-27 10:14

想幫中興堂找「媽媽」 台體大坦言：場館營運非專業

2019-02-26 23:18

淡海輕軌春節疏運檢討 侯友宜：不足處228前改善

2019-02-26 23:54

火神車友黃上師迷上重機車 連妻子也吃醋

2019-02-27 13:34

盤商壟斷香蕉？ 農糧署：已移送公平會調查

2019-02-26 23:46

表演藝術場館營運大不易 台體大想幫「中興堂」找媽

2019-02-26 23:25

最醜吉祥物「北車雞人」配垃圾桶 捷運公司這樣說

2019-02-27 14:58

重視警察生日 桃園市警局長親自提蛋糕幫警員慶生

2019-02-26 21:15

大膽島3月1日開放觀光 老兵軍歌迎賓重現戰地記憶

2019-02-27 14:21

補政府的不足 仲介業者組慈善團為弱勢移工勸募

2019-02-26 22:42

中市3月1日起愛金卡乘公車 享10公里免費

2019-02-27 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top